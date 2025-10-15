Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 27 al 31 ottobre su Rai 3, rivelano che Eduardo si mostrerà fuori controllo nel momento in cui verrà nuovamente beffeggiato e preso di mira dal gruppo di ragazzi che gli sta rendendo la vita impossibile.

Intanto, Gennaro Gagliotti continuerà a portare avanti il suo piano per incastrare Roberto Ferri: l'imprenditore scoprirà dalla visita neurologica che, quasi sicuramente, riacquisterà la vista, ma preferirà tacere tale verità per costringere Roberto ad accettare il patteggiamento.

Eduardo va fuori controllo: anticipazioni Un posto al sole 27-31 ottobre

La situazione di Eduardo continuerà a essere preoccupante: l'uomo si mostrerà frustrato per l'incertezza del suo futuro lavorativo e per l'esito del processo che lo attende a breve.

Intanto, però, Eduardo dovrà fare i conti anche con le provocazioni da parte dei ragazzi che, ormai, lo hanno preso di mira: una situazione insostenibile che porterà l'ex boss della malavita a perdere le staffe e il pieno controllo della situazione.

Eduardo andrà su tutte le furie, al punto che potrebbe rendersi protagonista di un gesto che si preannuncia spiazzante e pericoloso.

Gennaro incastra Roberto Ferri nei prossimi episodi di Upas

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole dal 27 al 31 ottobre, inoltre, rivelano che Gennaro continuerà a mostrarsi spietato nei confronti del nemico Roberto Ferri, intenzionato a fargliela pagare.

Gennaro si sottoporrà a una nuova visita neurologica, durante la quale scoprirà che quasi sicuramente riacquisterà la vista che credeva di aver perso dopo l'aggressione.

Gagliotti, però, preferirà non far sapere nulla al suo legale: in questo modo finirà per incastrare Roberto, che nel frattempo, si sta convincendo a chiedere il patteggiamento.

Vinicio, invece, si ritroverà a dover affrontare i problemi del passato: il ragazzo sarà di nuovo vittima della dipendenza dalle sostanze stupefacenti.

Silvia e Michele, dopo un periodo di assenza, rimetteranno piede a Napoli e saranno pronti a riprendere la loro vita di sempre.

Roberto si era scagliato duramente contro Gennaro nelle puntate precedenti di Upas

Nelle puntate precedenti di Upas, Roberto aveva assistito al tentativo di aggressione da parte di Gennaro nei confronti di Marina e non si era fatto scrupoli a intervenire immediatamente.

Gennaro venne colpito con un violento pugno al volto che gli fece perdere i sensi, tanto da rendere necessario il ricovero immediato in ospedale.

Le sue condizioni apparvero preoccupanti, al punto che suo fratello Vinicio scelse di rientrare a Napoli per assisterlo da vicino.