Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 6 al 10 ottobre, Rosa e Pino decideranno di lasciarsi e la donna si riavvicinerà a Damiano. Intanto Mariella scoprirà Guido insieme a Claudia e questa circostanza farà venire meno tutte le certezze ricostruite con Del Bue.

Gianluca, invece, manifesterà la sua dipendenza dall'alcol, mentre Ferri vorrà risolvere da solo i problemi con Rosario.

Alfredo grato a Mariella e Guido per averlo sottratto alle prepotenze di Cotugno

Damiano non ne potrà più delle angherie che Grillo nei confronti di Eduardo e gli rivolgerà un accorato appello per lasciarlo in pace.

Intanto Rosa e Pino si allontaneranno sempre di più, al punto da decidere di non proseguire la loro relazione.

Clara, intanto, chiederà dei consigli a Niko e Giulia su come poter aiutare il suo compagno, ma il tentativo si rivelerà senza esito.

Nel frattempo Gianluca manifesterà dipendenza dall'alcol e Diego chiederà a Nunzio di farlo lavorare al Caffè Vulcano, almeno nel periodo in cui sarà assente Silvia. Alberto manifesterà apertamente le proprie perplessità, ma Luca parlerà con l'amico e gli spiegherà come comportarsi di fronte a questa situazione particolare.

In tutto questo, Alfredo sarà riconoscente nei riguardi di Mariella e Guido per averlo sottratto alle prepotenze di Cotugno.

Renato soffre la mancanza di Raffaele

Renato soffrirà la mancanza di Raffaele, ma troverà un modo particolare per sentire più vicino l'amico. Intanto Rossella si renderà conto che lei e Riccardo non riusciranno mai ad essere amici, ma solo colleghi di lavoro. Inoltre Rosa e Damiano condivideranno entrambi la preoccupazione per il futuro di Eduardo e questo farà avvicinare molto entrambi.

Nel frattempo Filippo vivrà un momento di forte vicinanza con il padre e sceglierà di aiutarlo, ma Roberto sarà determinato a risolvere da solo i problemi con il pericoloso detenuto Rosario. Marina, invece, sarà in ansia per le sorti del marito ed escogiterà un piano per liberare i Cantieri navali da Gennaro Gagliotti.

In tutto questo, Mariella sosterrà Castrese che è stato lasciato da Cerruti, il quale non ha sopportato più di dover nascondere la loro relazione. La vigilessa accompagnerà l'amico al Caffè Vulcano, ma con suo stupore troverà Guido insieme a Claudia. Mariella metterà in dubbio il proprio rapporto con Del Bue, anche se la realtà sarà ben diversa.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nella settimana precedente, Guido ha accettato la proposta di Silvia e Michele di trasferirsi nella loro abitazione durante la loro vacanza in Nuova Zelanda. Inoltre Roberto ha chiesto a Marina di affidare al loro legale La Rocca la difesa relativa al compagno di cella Ludovico.

Grillo, invece, ha rovinato il colloquio di lavoro di Eduardo e l'ha perquisito davanti al suo possibile futuro titolare, mentre Vinicio ha obbligato Castrese ad aumentare la produzione altrimenti i Gagliotti non l'avrebbero più pagato.