Nella soap opera Un posto al sole in onda nel corso della settimana dal 13 al 17 ottobre Mariella sarà un prezioso supporto per Castrese che finalmente deciderà di liberarsi dal suo segreto.

Intanto Vinicio sarà sotto pressione e ricadrà nella sua vecchia dipendenza. Rosa infine troverà il coraggio di seguire il suo cuore.

La rivelazione di Castrese

Costabile troverà suo fratello Castrese in fin di vita con una boccetta di pillole stretta in mano e subito si attiverà per soccorrerlo. In ospedale Espedito non darà il giusto valore al gesto estremo di suo figlio e il suo comportamento infastidirà parecchio Mariella.

La vigilessa infatti deciderà di agire per tutelare la serenità di suo nipote. Castrese quindi solo grazie al supporto e all'affetto di Mariella riuscirà ad aprirsi e a rivelare finalmente il motivo del suo folle gesto.

Mariella inoltre continuerà a combattere con i suoi sentimenti per Guido. Da un lato lui la implorerà di dargli fiducia e di ricominciare, dall'altra Bice continuerà a ricordarle quanto ha sofferto per lui. La vigilessa esasperata farà un gesto azzardato. Chiederà a Claudia di interrompere la sua amicizia con Guido per proteggete il suo matrimonio.

La strategia di Marina

Roberto in carcere apprenderà che Ludovico è riuscito ad avere i domiciliari grazie al suo aiuto. Marina intanto inizierà a raccogliere i frutti del suo piano contro i Gagliotti.

Tutti i nuovi avvenimenti metteranno sotto pressione Vinicio che diviso tra Gennaro e Marina inizierà anche a sentirsi in colpa per quanto accaduto a Castrese al caseificio. Il giovane Gagliotti schiacciato dal peso delle responsabilità finirà per intraprendere la strada verso una sua vecchia e pericolosa dipendenza. Pino invece desideroso di riconquistare Rosa farà un gesto per farsi perdonare mentre Damiano non riuscirà a darsi pace per la fine della sua storia con Viola. Dopo il bellissimo gesto di Pino, Rosa troverà finalmente il coraggio di ascoltare il suo cuore correndo il rischio di farsi male ancora una volta. Il rapporto tra Gianluca e Alberto sembrerà procedere bene. Tra i due infatti la sintonia aumenterà ma Alberto non si accorgerà della pericolosa dipendenza dall'alcol di suo figlio.

Intanto Serena si metterà in moto per aiutare sua sorella Manuela ad arginare Renato. Grazie all'aiuto di suo sorella la gemella Cirillo riuscirà a superare in maniera brillante il suo ultimo esame.

Infine Giulia, preoccupata per Luca e in particolare di doverlo lasciare da solo, troverà un valido alleato in Renato.

Ipotesi sul futuro sentimentale di Rosa

Dopo la brutta discussione con Pino a causa dei precedenti penali di suo fratello, Rosa avrà modo di riflettere sui suoi sentimenti.

Solo dopo un gesto di Pino la donna troverà il coraggio di ascoltare il proprio cuore, ma non è ancora chiaro sceglierà la serenità con il postino oppure se deciderà di inseguire il suo sogno d'amore con Damiano.

Qualora dovesse scegliere il padre di suo figlio, la delusione potrebbe essere dietro l'angolo visto che Damiano è ancora legato a Viola. Per Rosa quindi potrebbe trattarsi di una nuova grande delusione.