Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 ottobre svelano che Pino farà una sorpresa romantica a Rosa per riappacificarsi con lei. La Picariello però sarà divisa tra i sentimenti nei confronti di Pino e quelli nei confronti di Damiano.

Vinicio si sente in colpa nei confronti di Castrese

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Rai 3 da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre prendono il via dal ricovero di Castrese in ospedale dove verrà accompagnato dal fratello.

La sua situazione rischierà di aggravarsi per via dell'atteggiamento di Espedito che non darà peso al malessere del figlio. Sarà la vicinanza di Mariella ad aiutare Castrese a liberarsi dai pesi che gli gravano sul cuore.

Ferri scoprirà che Ludovico ha ottenuto gli arresti domiciliari e in contemporanea Marina metterà in atto i suoi piani per mettere alle strette Vinicio e liberarsi della presenza dei Gagliotti ai Cantieri. La Giordano potrà vedere i suoi piani dare i primi frutti mentre Gennaro, con il suo comportamento poco empatico, poterà Vinicio a fare un gesto estremo che potrebbe riportarlo agli errori del passato.

Marina incontrerà Roberto mettendolo al corrente del piano messo in atto, e al contempo i sensi di colpa di Vinicio nei confronti di Castrese, uniti alla pressione che il fratello eserciterà inesorabilmente su di lui lo spingeranno a prendere scelte sbagliate.

Serena preparerà una sorpresa per Filippo, con l'intento di porre u freno all'invadenza di Renato nella vita della sorella Manuela. Quest'ultima, inoltre, si preparerà a dare l'ultimo esame universitario prima della laurea.

Guido chiede a Mariella un'altra possibilità

Mentre Damiano non riuscirà a darsi pace al pensiero della fine della sua relazione con Viola, Rosa riceverà da parte di Pino una sorpresa piena di significato, visto che intento del postino sarà ricucire il rapporto con la sua amata. Rosa però vivrà una forte confusione in quanto divisa tra Pino e Damiano, ma alla fine deciderà di seguire il suo cuore.

Mentre Rossella aiuterà Riccardo ad allentare la presa sul lavoro, Guido proverà a convincere Mariella a fidarsi ancora di lui e a dare un'altra possibilità al loro matrimonio.

Bice però spingerà l'amica a prendere una decisione dagli esiti incerti. Inoltre, Mariella chiederà a Claudia di interrompere ogni rapporto per via di Guido.

Il rapporto tra Alberto e Gianluca migliorerà, ma l'avvocato Palladini sottovaluterà il problema del figlio con la dipendenza dall'alcol. Infine, Giulia preoccupata all'idea di dover lasciare Luca in casa da solo troverà inaspettatamente aiuto in Luca.

La scelta di cuore di Rosa

Le anticipazioni svelano che Rosa seguirà il suo cuore ma cosa dirà il cuore della Picariello tra Damiano e Pino? Las celta appare incerta visto che nonostante il forte legame stretto con il postino gli ultimi avvicinamenti dell'ex non hanno lasciato Rosa indifferente.

In ogni caso, si può ipotizzare che se la donna scegliesse di continuare a sperare in un ritorno di Damiano quest'ultimo potrebbe darle l'ennesima delusione visto la sua mancata rassegnazione ala fine della storia con Viola. Per scoprire i nuovi sviluppi non resta che attendere le prossime anticipazioni.