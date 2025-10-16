Marina deciderà di sfruttare il difficile momento di Vinicio per trarne un guadagno. Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda dal 27 al 31 ottobre, rivelano che Marina si accorgerà che qualcosa non va nel giovane Gagliotti e, per questo motivo, incaricherà un investigatore privato di seguirlo. E quello che scoprirà la lascerà senza parole.

Nel frattempo Gennaro scoprirà di essere vicino a recuperare la vista ma deciderà di tenere la notizia per sé per ottenere il massimo vantaggio possibile dalla situazione.

Marina torna ad essere la dark lady di Un posto al sole

Nei giorni scorsi era emerso che Marina sarebbe tornata a essere la donna senza scrupoli di un tempo. Le prossime anticipazioni di Upas sembrano confermare, almeno parzialmente, questa indiscrezione. La donna, infatti, noterà uno strano atteggiamento in Vinicio e invece di avvisare Alice o cercare di comprendere cosa stia accadendo al ragazzo, deciderà di farlo seguire da un investigatore privato.

Il detective non impiegherà molto a scoprire che Vinicio sta facendo uso di sostanze stupefacenti. Marina, informata della situazione, verrà così a sapere anche che il ragazzo, durante una forte crisi di astinenza, si è trovato in gravi difficoltà.

A quel punto l'imprenditrice deciderà di sfruttare questa preziosa informazione a proprio vantaggio.

Vinicio si avvicina a Roberto e Marina

Un'immagine promozionale, diffusa in questi giorni, mostra Vinicio insieme a Ferri e Marina, quasi a voler suggerire una possibile alleanza. Resta da capire se sarà ricattato per essere convinto a collaborare o se verrà semplicemente persuaso dal fatto che Gennaro lo stia facendo sprofondare in un baratro.

La sensazione è che Marina agirà più per interesse personale che non per aiutare realmente il ragazzo. In ogni caso, solo nelle prossime puntate si scoprirà come si evolverà la situazione.

Un posto al sole, trame dal 27 al 31 ottobre: il piano di Gennaro

Parallelamente a questa storyline, prenderà forma un'altra trama che vedrà protagonista Gennaro Gagliotti. L'imprenditore si sottoporrà a una nuova visita neurologica, durante la quale gli verrà comunicato che presto riacquisterà la vista. Gennaro però manterrà il silenzio, evitando di condividere la notizia con chiunque.

Questa scelta conferma la sua intenzione di sfruttare la situazione a proprio favore. Inoltre, sul breve periodo, il fatto di non rivelare le sue reali condizioni di salute gli consentirà di far ottenere a Roberto Ferri una pena più severa. Roberto, infatti, nelle prossime puntate sarà costretto ad ammettere la propria colpevolezza, nel contenzioso con Gennaro, pur di ottenere gli arresti domiciliari.