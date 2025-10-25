Proseguono le vicende dei protagonisti di Un posto al sole. Nella settimana dal 27 al 31 ottobre, Luca e Giulia tenteranno di parlare con Gianluca in merito al suo rapporto con l’alcol. Marina verrà a conoscenza della dipendenza di sostanze di Vinicio e cercherà un modo per affrontare la situazione. Gagliotti riceverà una sorpresa, mentre Silvia e Michele faranno ritorno a Napoli.

La dipendenza di Gianluca

Alberto e Luca, preoccupati per Gianluca, cercheranno di farlo riflettere e di spingerlo ad ammettere di avere un serio problema con l'alcol.

Il ragazzo non la prenderà affatto bene e i due, invece di aiutarlo, otterranno l'effetto contrario. Successivamente anche Giulia proverà ad aiutarlo, ma non riuscirà a fargli ammettere di aver bisogno di sostegno. Sarà poi lo stesso Gianluca, in un secondo momento, a fare un passo indietro e a lasciarsi aiutare da chi gli vuole bene. In casa Ferri la tensione continuerà a essere alta. Roberto sarà deciso a rifiutare il patteggiamento e da ciò nascerà un braccio di ferro con Marina. Alla fine la Giordano riuscirà a convincerlo e Roberto si avvierà a seguire le indicazioni dell’avvocato La Rocca. Proprio mentre Ferri si convincerà a patteggiare, Gennaro riceverà a sorpresa una bellissima notizia: dalla visita neurologica emergerà che presto potrà riacquistare la vista.

Gagliotti, deciso a schiacciare definitivamente Roberto, deciderà di tenere segreta la buona notizia. Intanto ai cantieri Marina inizierà a notare in Vinicio i segnali dell'astinenza e per questo motivo deciderà di farlo pedinare. La donna scoprirà che il ragazzo è dipendente da sostanze e utilizzerà le prove fotografiche ottenute per allontanare i Gagliotti dai cantieri flegrei.

Il ritorno di Michele

Per Guido e Alfredo arriverà il momento di lasciare Palazzo Palladini a causa del ritorno di Michele e Silvia. Ma se Alfredo sarà costretto a tornare a casa di Cotugno a patire la fame, per Guido ci sarà un’inaspettata sorpresa. Michele, al suo ritorno, verrà subito meno alle promesse fatte a sua moglie: il giornalista tornerà immediatamente al lavoro, dimenticando quanto stabilito con lei prima della partenza.

Tra Manu e Mika le cose non andranno meglio. Le due gemelle continueranno a farsi la guerra per ottenere il posto in radio accanto a Michele a tutti i costi. Solo l’intervento di Serena riuscirà a placare i loro animi. Anche in casa Picariello il clima sarà teso. Eduardo, deluso e amareggiato a causa della sua posizione in attesa del processo, dovrà nuovamente fare i conti con le provocazioni dei bulli del quartiere. Sarà Rosa a salvarlo da nuove complicazioni: la donna allerterà Damiano, che interverrà per evitare conseguenze spiacevoli. La vicinanza e la complicità tra Rosa e Damiano, intanto, non passerà inosservata a chi li circonda. Infine, Viola rientrerà da Milano.

Ipotesi su Guido

Con il ritorno a Napoli di Silvia e Michele si concluderà per Guido il soggiorno in casa Graziani.

L’uomo sarà costretto a tornare a casa di Cotugno insieme ad Alfredo, ma le anticipazioni rivelano che per il comandante ci sarà una bella sorpresa. Non si esclude che per lui possa essere arrivato il momento di rientrare nell’abitazione in cui viveva con Mariella e con il figlio prima della separazione. Potrebbe essere questo il lieto fine per Guido e Mariella, pronti a riunire la loro famiglia come un tempo.