Damiano si lascerà andare alla passione con Rosa e le chiederà di tornare con lui nelle puntate di Un posto al sole dal 20 al 24 ottobre: la donna sarà confusa. Rosa dovrà quindi decidere se stare con Pino o ricominciare con Damiano.

Nel frattempo, Luca inizierà a sospettare dei comportamenti di Gianluca che però riuscirà a tranquillizzare lui e Giulia. Infine Raffaele tornerà a palazzo Palladini e Rossella ritroverà una bella intesa sul lavoro con Riccardo.

Rosa divisa tra Pino e Damiano

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una grande confusione per Rosa nelle prossime puntate.

La donna, infatti, si lascerà andare alla passione con Damiano e questo la porterà a riflettere inevitabilmente sui suoi sentimenti. Rosa dovrà decidere se seguire il suo cuore con il grande amore per Renda o dare retta alla ragione e fidarsi della stabilità con Pino. Quest'ultimo, dopo il litigio avuto con la sua fidanzata a causa della sua idea su Eduardo, proverà a farsi perdonare. Il postino si presenterà da Rosa con un bel mazzo di fiori e la stupirà con la sua galanteria. La donna, tuttavia, non potrà fare a meno di ripensare a Damiano che sa travolgerla come nessun altro. Rosa avrà paura di soffrire ancora una volta per il suo grande amore, ma non potrò dimenticare che questa volta Damiano le ha chiesto di tornare con lui.

Renda, infatti, non si limiterà solo alla passione con Rosa ma le farà un discorso serio dicendole che vuole una famiglia con lei. A tormentare la madre di Manuel non sarà solo il suo cuore, ma anche il processo di Eduardo che sarà sempre più vicino. Sabbiese proverà a tranquillizzare sua sorella, ma in realtà per lui sarà molto difficile attraversare questo momento.

Gianluca sempre più vittima dell'alcool

Nelle puntate di Un posto al sole dal 20 al 24 ottobre, Rossella e Riccardo ritroveranno una bella intesa sul lavoro e questo farà ingelosire Nunzio. Nel frattempo, Castrese sarà finalmente più sereno dopo la riconciliazione con Sasà e si sentirà anche più forte. L'uomo sarà deciso a riprendere il controllo della sua azienda e tenere testa a Gagliotti.

Gianluca, invece, sarà sempre più fragile e nonostante il nuovo lavoro al Vulcano si lascerà andare all'alcool. Il comportamento del ragazzo inizierà a far insospettire Luca che ne parlerà con Giulia. I due non agiranno alle spalle di Gianluca, ma penseranno che la cosa migliore da fare sia affrontarlo. Il ragazzo, tuttavia, si limiterà a rassicurare il dottore e la sua compagna.

Ipotesi: Rosa e Damiano torneranno insieme?

L'ipotesi di un ritorno di Rosa con Damiano si fa sempre più concreta. La donna è sempre stata innamorata del poliziotto che però, tempo fa, l'aveva respinta con chiarezza. Dopo un riavvicinamento, infatti, Damiano era stato molto duro con Rosa, dicendole che non sarebbero mai tornati insieme e la sua vita era accanto a Viola.

Rosa ne ha sofferto molto ma poi è andata avanti e ha conosciuto Pino, che le ha fatto riscoprire la bellezza di un rapporto sano e sereno. Damiano, però, ha visto naufragare la sua relazione con Viola, principalmente perché lui avrebbe voluto costruire qualcosa e lei non si è sentita pronta a fare un passo importante come la convivenza. A far tornare la nostalgia a Damiano, tuttavia, potrebbe non essere solo il fallimento con Viola. Vedere Rosa accanto a un altro, infatti, ha probabilmente risvegliato in Renda la paura di perdere dei sentimenti che fino a poco tempo fa dava per scontati. Cosa sceglierà di fare Rosa? Visto il grande amore che la donna ha sempre provato per Damiano è probabile che alla fine scelga lui.