Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 ottobre svelano che Rosa non saprà se cedere all'amore che prova per Damiano o se ricercare la sicurezza che il rapporto con Pino può darle.

Nunzio geloso di Riccardo e Rossella

Le anticipazioni di Un posto a sole relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre prendono il via dall'inquietudine di Rosa. Dopo aver avuto un incontro passionale con Damiano, Picariello non saprà se fidarsi del proprio cuore e ricominciare a nutrire la speranza di stare con Renda o se riappacificarsi con Pino cercando la stabilità.

Spinta dall'indecisione, Rosa tarderà a chiarirsi con Pino, il quale resterà in attesa.

Rosa, non sarà tormentata solo dal riavvicinamento con Damiano, ma anche dal processo del fratello ormai alle porte. Eduardo cercherà di essere ottimista sia con Rosa che con Clara, la quale però vivrà un momento di profonda crisi. Intanto, le provocazioni di Peppe saranno sempre più difficilmente gestite da Eduardo.

Dopo un successo sul lavoro, Riccardo e Rossella ritroveranno al sintonia di un tempo. Il loro riavvicinamento causerà gelosia in Nunzio. Renato, invece, sarà felice di riaccogliere a Palazzo Raffaele che sta per tornare dal suo viaggio a Madrid.

Alfredo, che nonostante tutto prova vero affetto nei confronti di Cotugno, deciderà di tornare a casa da lui ma non saprà che il barone ha in serbo per lui una vendetta.

Infatti, Cotugno sarà freddo con Alfredo, dopo averne scoperto il tradimento e lo affronterà con durezza. Guido, ignaro, della vendetta elaborata da Cotugno, convincerà Alfredo che tutto andrà per il meglio. Cotugno però metterà alla prova il suo maggiordomo, sfidandolo a dimostrare la sua lealtà, sottraendo del cibo al vigile urbano.

Ferri ottiene gli arresti domiciliari

Mentre Castrese sarà deciso a riprendersi quello che i Gagliotti gli hanno tolto, l'avvocato La Rocca elaborerà un piano per risolvere i problemi giudiziari di Ferri, sempre che Marina convinca il marito ad accettare la nuova strategia dell'avvocato. Alla fine, La Rocca otterrà gli arresti domiciliari per Roberto e cercherà - con l'aiuto di Marina e Filippo - di far accettare al suo assistito il patteggiamento.

Nel frattempo Luca comincerà a pensare sospettare che Gianluca abbia una dipendenza dall'alcool e dopo qualche incertezza confiderà i suoi timori a Giulia. Quando i due affronteranno Gianluca, lui riuscirà a rassicurare entrambi.

Infine, per le gemelle Cirillo si avvicinerà la fine del programma radiofonico, visto che Michele sta per tornare, ma solo una di loro riuscirà a mantenere il suo posto accanto al giornalista.

Ipotesi sui passi futuri di Gennaro

Gagliotti presto si ritroverà ad affrontare due battaglie. Da un lato Castrese sarà determinato a riprendere in mano la sua vita e con essa anche la gestione della casa produttrice di mozzarelle di bufala di cui Gennaro si è appropriato con l'inganno, dall'altro Marina e Ferri saranno di nuovo uniti e cercheranno in ogni modo di riprendere in ogni modo il comando dei Cantieri.

Molto probabilmente Gennaro non se ne starà di certo con le mani in mano, ma dovrà fare i conti anche con Vinicio il quale si sentirà in colpa per aver spinto Castrese a compiere un gesto avventato.