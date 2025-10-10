Le puntate di Un posto al sole dal 13 al 17 ottobre saranno caratterizzate da un evento tragico destinato a cambiare per sempre la vita della famiglia Altieri. Castrese compirà un gesto disperato: tenterà di togliersi la vita ingerendo delle pillole.

L'uomo verrà trovato in fin di vita da suo fratello Costabile e trasportato d'urgenza in ospedale, gettando nello sconforto più profondo la sua famiglia e tutte le persone che gli vogliono bene.

La scoperta di Costabile e la corsa disperata

In una sequenza di forte intensità emotiva gli spettatori vedranno Castrese sopraffatto dal dolore.

L’uomo non riuscirà più a sopportare il peso della solitudine, delle bugie e delle pressioni legate al lavoro, fino a decidere di porre fine alla propria vita. Sarà questo il momento conclusivo della puntata, ma subito dopo la tensione continuerà a crescere.

Durante una passeggiata nella proprietà di famiglia, Costabile si imbatterà in una scena che gli ghiaccerà il sangue. Il fratello giace a terra privo di sensi, con una boccetta di pillole stretta tra le mani. In quell’istante comprenderà che Castrese ha cercato di farla finita. Senza perdere un attimo lo solleverà e lo porterà di corsa in ospedale e chiamerà Mariella, che in quel momento è assieme a Sasà.

La notizia li colpirà come un pugno nello stomaco.

Cerruti, devastato dai sensi di colpa, temerà che la disperazione di Castrese sia legata alla fine della loro relazione. Insieme a Mariella raggiungerà l’ospedale con il cuore in tumulto e la paura di arrivare quando ormai sarà troppo tardi.

Espedito nega, ma Mariella non si arrende

Poco dopo farà il suo ingresso Espedito, il padre di Castrese. Il suo atteggiamento freddo e distaccato non passerà inosservato a nessuno. L'uomo rifiuterà categoricamente l'idea che il figlio abbia provato a togliersi la vita e derubricherà tutto a un banale incidente causato dallo stress eccessivo e difendendo ancora una volta l'onore sacro della famiglia Altieri.

La vigilessa, preoccupata per il nipote, affermerà con fermezza che nessuno ingerisce una quantità così massiccia di pillole per semplice distrazione.

Quando i medici confermeranno che Castrese è ufficialmente fuori pericolo, tutti correranno al suo capezzale tranne Sasà che resterà fermo nel corridoio, sopraffatto dal dolore.

La verità che Castrese non può più nascondere

Con il passare delle ore la tensione lascerà gradualmente spazio alla riflessione. Castrese si salverà, ma il suo gesto estremo affonda le radici in una sofferenza ben più profonda. A pesare sulla sua anima non sono soltanto lo stress legato al lavoro e i conflitti con i Gagliotti, ma anche la solitudine devastante e la sofferenza insopportabile causata dall'assenza di Sasà. Dietro la sua apparente fragilità si nasconde però un segreto che non può più tenere nascosto nel profondo del cuore.

La sua omosessualità.

A quanto pare forse ci sarà un momento atteso da tempo dai fan. Mariella infatti, preoccupata per la salute del nipote, deciderà di parlare ad Espedito a cuore aperto. Le trame non danno molti dettagli, difficile quindi capire cosa accadrà di preciso, ma la sensazione è che Mariella potrebbe rivelare ad Espedito che suo figlio è omosessuale.