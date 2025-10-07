Le anticipazioni di Un posto al sole preannunciano un gesto drammatico da parte di uno dei protagonisti. Nelle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre alle 20:50 su Rai 3, Castrese compirà un gesto estremo tentando il suicidio. Fortunatamente verrà soccorso in tempo da Costabile, che allertando immediatamente i soccorsi riuscirà a salvargli la vita. Per Castrese sarà necessario un ricovero d’urgenza in ospedale. Nel frattempo, Mariella e Sasà verranno a conoscenza dell’accaduto, così come Espedito. Quest’ultimo, sconvolto, faticherà ad accettare la realtà dei fatti, ritenendo impossibile che suo figlio abbia davvero scelto di farla finita.

Castrese ingerisce farmaci per togliersi la vita

Costabile starà camminando per le proprietà di famiglia quando si troverà di fronte a una scena drammatica: suo fratello Castrese sarà a terra privo di sensi, con una boccetta di farmaci in mano. Fin da subito, Costabile capirà chiaramente cosa ha fatto Castrese: ha tentato il suicidio. Una volta capita la gravità della situazione, verranno allertati i soccorsi e il giovane Altieri sarà ricoverato d'urgenza all'ospedale San Filippo di Napoli. Mariella verrà subito informata dell'accaduto e, al momento della telefonata sarà con lei anche Sasà, l'ex fidanzato di Castrese.

Sasà crede che Castrese abbia provato a farla finita per colpa sua

Sasà sarà tormentato dai sensi di colpa, convinto che l’ex compagno abbia tentato di togliersi la vita a causa della fine della loro storia d’amore.

Intanto, il vigile e Mariella si precipiteranno in ospedale, dove incontreranno anche Espedito, giunto al San Filippo per stare accanto al figlio. Tuttavia, il cugino di Mariella non riuscirà ad accettare la realtà dei fatti e non riterrà plausibile che suo figlio Castrese abbia scelto di compiere un gesto così estremo. Anche Costabile condividerà la stessa opinione. Al contrario, Mariella inizierà a nutrire dei dubbi sulla dinamica dell’accaduto e si scambierà uno sguardo significativo con Sasà, poiché entrambi riterranno inverosimile che, per semplice distrazione o stress, qualcuno possa ingerire una dose tanto elevata di farmaci.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Vinicio e Castrese hanno avuto un diverbio

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Gennaro Gagliotti ha chiesto a suo fratello Vinicio di costringere Castrese ad aumentare la produzione di bufale nel caseificio. Tuttavia, quest’ultimo ha rifiutato la richiesta del suo superiore, temendo che la qualità delle mozzarelle ne avrebbe risentito. Nel frattempo, Rosa ha avuto un acceso litigio con Pino, dopo aver scoperto che il suo fidanzato non gradisce la presenza di Eduardo in casa. Intanto, Raffaele è partito per la Spagna per andare a trovare suo figlio Patrizio.