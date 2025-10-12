Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 13 al 17 ottobre, Castrese cercherà di togliersi la vita ingerendo dei farmaci e sarà portato d'urgenza in ospedale, dopo essere stato trovato dal fratello Costabile privo di sensi. Inoltre Vinicio proverà sensi di colpa per quanto successo a Castrese e si rifugerà nelle sostanze stupefacenti.

Rosa, invece, rimarrà divisa tra i sentimenti che ha verso Pino e Damiano, mentre Alberto non si accorgerà della dipendenza dall'alcol di Gianluca.

Roberto scopre che Ludovico ha ottenuto gli arresti domiciliari

Castrese sarà portato d'urgenza in ospedale, dopo che è stato trovato dal fratello Costabile per terra privo di sensi con una boccettina in mano. Espedito fingerà l'esistenza di un problema e riterrà che il figlio possa avere questo solo perché ultimamente stressato, ma Mariella e Cerruti penseranno che l'uomo possa avere cercato di togliersi la vita. Alla fine grazie alla vicinanza della vigilessa, Castrese troverà il coraggio per liberarsi dai tormenti e dai segreti.

Nel frattempo Roberto rimarrà in carcere ed apprenderà che Ludovico ha ottenuto gli arresti domiciliari. In tutto questo, Marina porterà avanti il proprio piano, mentre la mancanza di umanità di Gennaro porterà Vinicio a valutare di assumere sostanze stupefacenti come in passato.

Riccardo, intanto, sarà sempre più stressato dal lavoro e potrà contare sul sostegno di Rossella.

Manuela deve sostenere l'ultimo esame universitario

Pino tenterà di riavvicinarsi a Rosa e farà per lei un gesto romantico, ma Picariello rimarrà divisa sui sentimenti che prova verso il postino ma anche per Damiano. Quest'ultimo intanto comprenderà di essere innamorato di Viola e non vorrà arrendersi alla fine della loro relazione. Manuela, invece, si appresterà a sostenere l'ultimo esame universitario. Inoltre Alfredo si nasconderà da Cotugno, il quale si mostrerà smarrito per l'assenza del suo fidato maggiordomo.

Nel frattempo il rapporto tra Alberto e Gianluca migliorerà, ma l'avvocato non si renderà conto della dipendenza dagli alcolici del figlio.

In tutto questo, Marina riferirà a Ferri le sue strategie sui cantieri navali, mentre Vinicio sarà logorato dai sensi di colpa per quanto successo a Castrese e dovrà fronteggiare anche le continue pressioni di Gennaro. Giulia, invece, sarà preoccupata di lasciare solo Luca in casa, ma troverà il sostegno di Renato.

Intanto Mariella chiederà a Claudia di porre fine alla sua amicizia con Guido.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Rosa e Pino hanno deciso di lasciarsi in quanto l'uomo le ha nascosto il suo pensiero su Eduardo. Inoltre Mariella ha scoperto Guido insieme a Claudia e ha visto venire meno tutte le certezze acquisite in quel momento con Del Bue.

Roberto, invece, ha finto di essere stato ferito con un coltello dal detenuto Rosario, mentre Riccardo e Rossella hanno compreso che è difficile un rapporto di amicizia.