A quanto pare il peggio per Roberto e Marina sta per passare e presto i due inizieranno a risalire la china. Le nuove trame di Un posto al sole dal 20 al 24 ottobre rivelano che Roberto, una volta dimesso dall'ospedale, otterrà i domiciliari e insieme a Marina si muoverà per riprendersi i cantieri.

I due, finalmente riuniti, si dimostreranno inarrestabili ma la loro missione sarà tutt’altro che semplice. Gennaro non si mostrerà un nemico facile da sconfiggere e darà filo da torcere a entrambi.

Roberto pronto a tutto pur di riconquistare la libertà

Stanco di vivere nel terrore degli altri detenuti, Roberto deciderà di rischiare il tutto per tutto. Con una mossa molto audace e rischiosa, Ferri si procurerà una ferita da solo, facendo poi ricadere la colpa su Rosario, mettendo di fatto nei guai il suo rivale e creando le condizioni perfette per essere trasferito fuori dal carcere.

Mentre Roberto porterà avanti la sua strategia, Marina, all’oscuro dei suoi piani, sarà in ansia per le sorti del marito.

Ferri ottiene i domiciliari

Essersi procurato una ferita comporterà il trasferimento in infermeria e l’allontanamento di Rosario ma non garantirà automaticamente l’ottenimento dei domiciliari.

Questo stratagemma permetterà a Ferri di guadagnare tempo ma non basterà da solo a ottenere un beneficio così grande. Dal punto di vista legale infatti essere feriti in carcere non rappresenta di per sé una motivazione sufficiente a cambiare la misura cautelare anche se il fatto che Ferri abbia rischiato la vita potrebbe essere considerato un elemento utile per dimostrare l’inidoneità della detenzione in carcere.

La difesa potrebbe quindi avere un margine favorevole per chiedere una modifica della misure cautelari proponendo i domiciliari come alternativa soprattutto se il soggetto non rappresenta un pericolo per la collettività. A quanto pare l’avvocato La Rocca riuscirà a fare ottenere i domiciliari al suo assistito, ma sarà necessario un atto di responsabilità da parte di Roberto che dovrà ammettere la propria colpevolezza.

Ferri sarà così costretto a ingoiare un boccone molto amaro per riconquistare almeno in parte la libertà, mentre Marina continuerà ad agire per riprendere il controllo dei Cantieri.

Marina Giordano e il piano per liberarsi dei Gagliotti

Nel frattempo Marina Giordano non resterà ferma. Decisa a contrastare l’ascesa dei fratelli Gagliotti, darà il via a un piano lucido e determinato per indebolire il loro potere e riprendere il controllo dei cantieri. L’imprenditrice affronterà la sfida con il sangue freddo che da sempre la distingue, sfruttando anche il momento di debolezza di Vinicio, tormentato dai sensi di colpa nei confronti di Castrese.

Mentre Ferri agirà da casa, Marina si muoverà sul campo e insieme procederanno con un unico obiettivo, riprendersi i cantieri e porre fine al dominio di Gennaro.