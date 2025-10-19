Negli episodi di Un Posto al Sole in onda dal 20 al 24 ottobre, Damiano chiederà a Rosa di ricostruire una famiglia insieme a Manuel, ma Picariello non si illuderà e si troverà divisa tra il poliziotto e Pino. Inoltre, Nunzio sarà geloso del rapporto nato tra Rossella e Riccardo.

Castrese, invece, vorrà riprendersi ciò che gli è stato tolto da Gennaro, mentre l’avvocato La Rocca cercherà di convincere Ferri ad accettare il patteggiamento.

Renato è contento per il ritorno a Palazzo Palladini di Raffaele

Rosa si recherà a casa di Damiano e si lascerà andare alla passione con lui: ora dovrà decidere se tornare insieme al suo ex marito oppure restare al fianco di Pino.

Quest’ultimo vorrà chiarire i contrasti con Picariello, che però si mostrerà sempre più incerta su cosa fare in futuro. Inoltre Nunzio si mostrerà particolarmente geloso di fronte all’ottimo rapporto professionale che si è creato tra Riccardo e Rossella.

Nel frattempo Alfredo avrà dei sensi di colpa nei confronti di Cotugno, al punto da decidere di tornare da lui. Il barone, però, tratterà il suo maggiordomo con molta freddezza. In tutto questo, Renato sarà felice per il ritorno a Palazzo Palladini di suo cognato Raffaele.

Cotugno chiede ad Alfredo di dimostrargli la sua fedeltà

Luca sarà sempre più convinto che Gianluca abbia una dipendenza dall’alcol e confiderà questo timore a Giulia, ma il ragazzo li rassicurerà.

Intanto il programma radiofonico di Micaela e Manuela sarà ormai prossimo alla conclusione, dato che Michele tornerà a breve. La scelta su quale delle due gemelle affiancherà il giornalista si rivelerà ardua. L’avvocato La Rocca, invece, riuscirà a ottenere i domiciliari per Roberto e, insieme a Marina e Filippo, proverà a convincere Ferri ad accettare il patteggiamento.

Nel frattempo Guido rassicurerà Alfredo sul fatto che Cotugno non si vendicherà, ma in realtà il barone chiederà al suo maggiordomo di dimostrargli fedeltà sottraendo del cibo a Del Bue. In tutto questo, Eduardo non tollererà più le ripetute provocazioni di Peppe, mentre Clara vivrà un momento di profonda crisi. Castrese, invece, sarà determinato a riprendersi ciò che Gagliotti gli ha sottratto.

Intanto Damiano farà presente a Rosa di voler ricostruire stabilmente una famiglia con lei e Manuel, ma Picariello stavolta non vorrà illudersi nonostante le belle parole del poliziotto.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi andati in onda nelle settimane precedenti, Ludovico ha ottenuto gli arresti domiciliari e ha potuto lasciare il carcere. Inoltre, Castrese ha confessato al padre Espedito di aver preso delle pillole per togliersi la vita, perché non riusciva più a nascondere a tutti la sua omosessualità.

Mariella, invece, ha chiesto a Claudia di sparire dalla vita di Guido se tiene davvero a lui, mentre Manuela ha sostenuto il suo ultimo esame universitario in archeologia.