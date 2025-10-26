Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 27 al 31 ottobre, Gianluca si ubriacherà e il suo stato di alterazione creerà problemi a Nunzio e Diego nella gestione del Caffè Vulcano. Intanto Marina sospetterà che Vinicio possa far uso di sostanze stupefacenti.

Eduardo, invece, vorrà vendicarsi di Peppe ma sarà fermato all'ultimo da Damiano, mentre Irene trascorrerà la notte di Halloween con nonno Roberto.

Gennaro ha la possibilità di poter recuperare la vista

Alberto, Luca e Giulia si mostreranno preoccupati per la dipendenza dall'alcol di Gianluca e lo inviteranno a prendere contezza dei suoi problemi, ma la pressione nei confronti del ragazzo potrebbe sortire gli effetti opposti.

Intanto Roberto non ne vorrà sapere di seguire i suggerimenti dell'avvocato La Rocca e di Marina, consistenti nell'accettare il patteggiamento poiché a suo dire in questo modo dimostrerebbe di essere colpevole.

Nel frattempo Micaela e Manuela battaglieranno tra chi dovrà condurre la trasmissione radiofonica Mica e Michi. Serena interverrà per evitare che le due gemelle finiscano per lavorare gratis. In tutto questo, Gennaro si sottoporrà ad una visita neurologica che confermerà la possibilità di poter recuperare la vista.

La complicità di Rosa e Damiano non passa inosservata

Alfredo e Guido saranno pronti a lasciare l'abitazione, visto il ritorno imminente a Napoli di Silvia e Michele. Intanto Eduardo si mostrerà sempre più ansioso sull'esito del suo processo e dell'incertezza nel trovare un lavoro, ma la situazione precipiterà ulteriormente quando i ragazzi lo continueranno a provocare.

Sabbiese vorrà vendicarsi di Peppe, ma sarà fermato all'ultimo da Damiano. Quest'ultimo sarà molto complice con Rosa e la cosa non passerà inosservata a tanti.

Nel frattempo la festa di Halloween sarà importante per far avvicinare Irene e Roberto. In tutto questo, Viola tornerà da Milano, mentre Marina si renderà conto dello strano comportamento di Vinicio e proverà a dimostrare la sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Gennaro, invece, nasconderà la novità sulla sua vista.

Intanto Gianluca accuserà Luca di avere tradito la sua fiducia parlando ad Alberto dei suoi problemi, ma successivamente capirà di avere sbagliato. Il giovane Palladini comunque si rifugerà nell'alcol per non pensare a nulla, ma il suo stato di alterazione creerà disagi a Diego e Nunzio nella gestione del Caffè Vulcano.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Rosa ha trascorso una notte d'amore con Damiano ma ha cercato di non illudersi su un eventuale loro futuro insieme. Inoltre Eduardo ha dovuto fronteggiare nel quartiere numerose provocazioni da parte di Peppe.

Nunzio, invece, si è mostrato geloso di fronte al rapporto speciale creatosi tra Rossella e Riccardo, mentre l'avvocato La Rocca, invece, è riuscito a far concedere a Ferri gli arresti domiciliari.