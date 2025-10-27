Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 novembre svelano che Nunzio e Silvia dovranno comunicare a Gianluca che il suo contratto di lavoro al Vulcano non potrà essere rinnovato. Il giovane prenderà malissimo la notizia.

Damiano indaga sull'aggressione a Peppe

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate trasmesse su Rai 3 da lunedì 3 a venerdì 7 novembre prendono il via dai dubbi di Rosa che, spinta dall'amica Clara, dovrà decidersi a fare chiarezza nei sentimenti che prova per Pino e Damiano.

Rosa tenterà di chiarire la situazione con Pino ma per lei non sarà facile chiudere la sua relazione con il postino.

Intanto Damiano si troverà coinvolto in un'indagine che potrebbe compromettere il futuro di Eduardo, visto che si tratta di un'aggressione ai danni di Peppe, con cui l'amico aveva avuto un alterco. Il poliziotto temerà che Grillo possa scoprire i precedenti scontri tra i due, finendo per accusare proprio Eduardo dell'aggressione. In ospedale, dove Peppe sarà ricoverato, la situazione sarà pesante per via delle rimostranze del padre dell'uomo, con cui non solo Damiano ma anche Rossella dovrà fare i conti.

Silvia, Diego e Nunzio, per questioni di budget saranno costretti a prendere una difficile decisone circa la collaborazione con Gianluca, infatti, dovranno comunicargli che il suo contratto di lavoro non potrà essere rinnovato: lui prenderà la notizia molto male.

Guido e Mariella vicini alla riappacificazione

Guido e Mariella saranno più vicini che mai, ma ancora una volta l'irruenza di Bice rischierà di mandare a monte la riconciliazione. Bice infatti coinvolgerà l'amica nella ricerca dei suoi soldi. Sarà Guido a confortare Mariella, esasperata dal comportamento 'eccessivo' dell'amica.

Intanto Manuela sarà a un passo dalla laurea ma dovrà affrontare un difficile scoglio visto che scoprirà che la data corrisponde a quella delle nozze. Sarà Niko a proporre una soluzione alternativa per permettere alla futura moglie di realizzare tutti i suoi sogni. Intanto, Micaela riprenderà il suo lavoro in radio, ma quando non andrà tutto come lei aveva previsto a pagare la frustrazione della gemella sarà il povero Samuel.

Marina decisa ad estromettere i fratelli Gagliotti dalla gestione del Cantieri porterà all'esasperazione Vinicio fino a che non si renderà conto di aver passato il limite. La Giordano confiderà a Roberto la paura di aver calcato troppo la mano con il giovane alle prese con la sua tossicodipendenza.

Il punto sul triangolo amoroso tra Rosa, Pino e Damiano

Cosa succederà al triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Rosa, Damiano e Pino? Il postino potrebbe davvero chiudere con la donna nonostante i suoi forti sentimenti, avendo notato la complicità ritrovata con il padre di suo figlio, ma per Rosa non si prospetterebbe una situazione facile.

Non è ancora noto se effettivamente con Damiano ci sarà un futuro o se per Rosa si tratterà dell'ennesima batosta sentimentale visto che il poliziotto potrebbe anche decidere di riprovarci con Viola.