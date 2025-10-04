Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che va dal 6 al 10 ottobre, tra Rosa e Pino le cose non andranno affatto bene. Tra i due, infatti, si creerà una frattura difficile da risanare. Mariella riceverà una spiacevole delusione mentre Marina farà di tutto pur di liberarsi dei Gagliotti.

Damiano tra Rosa e Pino

La situazione tra Rosa e Pino continuerà a peggiorare. I due, infatti, non sembreranno trovare un punto d'incontro a causa della discussione sui precedenti di Eduardo. Tra loro si creerà una frattura che, difficilmente, si potrà rimarginare.

La situazione di Eduardo, se da un lato allontanerà Rosa da Pino, dall'altro la farà riavvicinare a Damiano. Tra i due ex, infatti, ci sarà un momento di forte vicinanza che non lascerà indifferente la Picariello. Damiano, pur di aiutare il suo amico a riscattarsi, implorerà Grillo di lasciarlo in pace nonostante i suoi trascorsi con il suo perfido superiore. Per Guido e Mariella, invece, le cose sembreranno andare bene: tornerà la sintonia di un tempo fino a quando un'improvvisa richiesta d'aiuto turberà la loro serenità. Alfredo, infatti, chiederà l'aiuto di Guido per sfuggire alle angherie di Cotugno, ma alla fine saprà come sdebitarsi con Guido. Mariella, intanto, inizierà ad occuparsi di suo nipote Castrese, perennemente afflitto sia dalla sua situazione personale che da quella lavorativa.

Decisa a fargli un po' di compagnia, si recheranno al Vulcano per un caffè, ma per la vigilessa quel momento di svago si trasformerà in un brutto incubo. Lì sorprenderà Guido e Claudia insieme mentre si scambieranno sguardi teneri. Per la donna, sarà l'ennesimo boccone amaro da digerire. Ferita e delusa dal comportamento di Guido, finirà per lasciar perdere anche suo nipote Castrese, sempre più abbandonato a se stesso.

La vendetta di Ferri

Ferri, in carcere, continuerà ad essere vittima della violenza inaudita degli altri detenuti. Dopo l'ennesima aggressione da parte di Rosario, deciderà di elaborare un piano per farsi giustizia da solo, ignorando le raccomandazioni di Filippo e di Marina. Filippo, dopo un incontro con suo padre, rimarrà molto colpito dal suo cambiamento e per questo motivo deciderà di aiutarlo a uscire dal carcere, rispettando la sua volontà.

Marina, invece, inconsapevole del piano elaborato dal marito, sarà sempre più preoccupata per lui. La donna, decisa a cacciare via i Gagliotti dai cantieri definitivamente, scenderà in campo per risollevare le sorti dei cantieri a modo suo. Nemmeno per Rossella le cose andranno meglio. La dottoressa Graziani, infatti, cercherà di aiutare Riccardo ma alla fine dovrà fare i conti col fatto che tra lei e il suo ex non potrà mai esserci amicizia. Renato, infine, faticherà parecchio a sopportare la mancanza di Raffaele ma alla fine riuscirà a trovare un modo per sentirlo più vicino.

Il nuovo lavoro

La dipendenza di Gianluca dall'alcol diventerà sempre più evidente. Il giovane, infatti, farà fatica a mantenere nascosta la sua debolezza.

Al contempo Diego gli proporrà di tornare a lavorare al Vulcano per sopperire alla mancanza di Silvia. Il ragazzo accetterà ma la notizia non verrà presa bene da Alberto che, per suo figlio, immaginava un lavoro diverso. Sarà poi Luca ad aiutare l'avvocato a non contraddire suo figlio.

Ipotesi su Rosa e Damiano

Dopo la crisi con Pino, Rosa si riavvicinerà parecchio a Damiano che, a causa della fine della sua storia con Viola, continuerà a stare vicino alla sua ex. Non è ancora chiaro se Damiano abbia dimenticato del tutto Viola, ma ciò che è certo è che Rosa ha deciso di troncare con Pino proprio a causa della nuova vicinanza con il padre di suo figlio. Resta da capire se, per Rosa, finalmente potrà realizzarsi il suo sogno di una famiglia felice con l'uomo che ha sempre amato oppure se per lei ci sarà una nuova delusione.