Con l’assunzione di Gianluca Palladini, Nunzio e Diego pensavano di fare a Silvia una sorpresa gradita, ma presto dovranno affrontare una situazione decisamente complicata.

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 3 al 7 novembre, rivelano che la donna, al suo ritorno, si renderà conto di dover gestire un dipendente con problemi legati all’alcol e al controllo della rabbia. A quanto pare, nonostante l’affetto che prova per il ragazzo, dovrà prendere una decisione estremamente dolorosa: licenziarlo.

Un posto al sole: la rabbia di Gianluca

Il segreto di Gianluca verrà presto scoperto da Luca che, dopo aver tentato invano di parlarne con il ragazzo, sarà costretto a rivelare tutto ad Alberto. I due decideranno così di andare al Caffè Vulcano, ma sin dal loro arrivo le cose prenderanno una piega decisamente negativa. Appena li vedrà, Gianluca capirà subito che non si tratta di una visita di cortesia. Le loro espressioni parleranno da sole e il ragazzo intuirà che De Santis ha discusso con suo padre del problema legato all’alcol.

I due cercheranno di convincerlo ad ammettere di avere bisogno d’aiuto, ma lui reagirà con rabbia e dolore. Prima accuserà Alberto di essere stato un padre assente, poi si scaglierà contro Luca, sentendosi tradito per essere stato messo nei guai.

Nunzio e Diego valutano il licenziamento

Quando il confronto finirà, Gianluca resterà solo e, ancora una volta, cercherà rifugio nell’alcol. Un gesto che aggraverà la situazione, poiché il suo stato di alterazione metterà a disagio la clientela del Vulcano.

Diego e Nunzio, impegnati nella gestione del locale, capiranno subito che il ragazzo ha un problema serio con l’alcol e si rimprovereranno di averlo assunto con troppa leggerezza.

Con il ritorno di Silvia, ormai imminente, si renderanno conto di dover rimediare all’errore, ma sceglieranno di attendere per parlarne direttamente con la proprietaria del locale.

Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 novembre: Silvia torna al Vulcano e prende una difficile decisione

Dopo qualche giorno, Silvia tornerà alla guida del Vulcano e dovrà affrontare una situazione estremamente delicata. La donna si renderà conto che non si tratta soltanto di gestire un dipendente problematico ma di proteggere la stabilità economica dell’attività. Insieme a Diego e Nunzio valuterà ogni possibile alternativa, ma poiché Gianluca era ancora in prova e le cose al locale non stanno andando come previsto, i tre decideranno di non rinnovargli il contratto.

La decisione scatenerà la rabbia del ragazzo che reagirà con una nuova sfuriata davanti a tutti, rendendo la situazione ancora più tesa.