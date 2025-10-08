Valentina Isabella Cole è una delle personalità emergenti più versatili della nuova generazione televisiva. Classe 1997, originaria di Foggia si è fatta conoscere come conduttrice, attrice e speaker. Ora Valentina è pronta per una nuova avventura: è infatti la nuova “Jane” di Avanti un Altro, il celebre game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Un ruolo che le permette di mostrare, ancora una volta, la sua ironia e il suo carisma naturale, doti che da sempre la contraddistinguono.

Determinata, solare e in costante evoluzione, Valentina Cole si racconta in questa intervista per Blasting News parlando delle sue passioni, del rapporto con i social, dell’amore per la radio e dei sogni che ancora custodisce nel cassetto.

Valentina: Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono meravigliosi'

Lei ora è la nuova “Jane” di Avanti un Altro. Come ha reagito alla proposta e quali sensazioni prova nell’entrare in uno show così noto e amato?

'Beh, sicuramente è stata una novità, di quelle che non ti aspetti, sono grata per la fiducia che mi hanno dato, l’autore Sergio Maria Rubino, Paolo e Sonia… ma soprattutto per questo nuovo personaggio che interpreto, mantenendo vive le mie radici e il mio essere (la Puglia) poiché Jane è pugliese, e poi la comicità del personaggio, quindi andando oltre la bellezza'.

Ci dica che sensazioni prova a lavorare con Paolo Bonolis e Luca Laurenti?

'Paolo e Luca sono meravigliosi sia artisticamente che umanamente, sicuramente sto imparando tanto, e sono felice di fare la gavetta avendo loro di rifermato nel mio percorso'.

Guardando al suo passato televisivo e radiofonico, dove sente di aver maturato le competenze che oggi le danno la sicurezza per questo ruolo? C’è qualcosa che riprenderà da quelle esperienze?

'Ogni progetto a cui ho preso parte, la prima esperienza in tv è stata a 18 anni, oggi ne ho 28, ho avuto modo di prendere parte a tanti progetti, ogni percorso mi ha fatto crescere artisticamente'.

Parliamo un po’ di calcio. La sua squadra del cuore, il Milan, può giocarsi chance per lo scudetto?

'⁠Il Milan resterà sempre nel mio cuore. Ma ovvio che può giocarsi chance per lo scudetto'.

Cole: 'I social sono un bigliettino da visita'

Lei è presente sui social con un profilo di migliaia di follower. Qual è il suo rapporto con i social oggi, e come decide cosa condividere e cosa lasciare privato?

'I social sono il bigliettino da visita, mi piace usarli in modo intelligente, condividere tutto ciò che fa parte del mio lavoro, pochissimo di privato'.

Molti volti dello spettacolo esplorano formati digitali come YouTube. Lei che rapporto ha con questi strumenti?

'You Tube è interessante, lo uso davvero poco, ma proverò ad usarlo di più'.

Lei ama fare l’attrice. Come prosegue il suo percorso e quali obiettivi ha sotto questo punto di vista?

'Il cinema è il mio primo e grande amore, la mia ossessione più grande, ho lasciato la mia Puglia sono andata diretta a Roma per studiare in accademia, finché avrò vita farò questo meraviglioso mestiere. Sicuramente vorrei prendere parte ad una meravigliosa serie tv su Netflix o Amazon, mi piacerebbe fare anche qualcosa di internazionale'.

'Se dovessi scegliere un reality parteciperei a Pechino Express'

In un mondo in cui i format televisivi si rinnovano continuamente, le piacerebbe partecipare a un reality show? Quale genere di reality la incuriosisce di più?

'Non sono molto da reality show, ma se dovessi scegliere mi piacerebbe partecipare a Pechino Express, sono molto wild e mi ci rivedo'.

Guardando al futuro, quali sono i progetti che le stanno più a cuore? C’è un sogno artistico o professionale che ancora non ha realizzato e che aspira a concretizzare nei prossimi anni?

'Guardo al futuro, ma comunque mi godo il momento presente, ma vorrei avere la gioia di poter condurre un programma, ma in pole position ci metto un film o una serie tv'.