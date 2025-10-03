Sabato 4 ottobre, a partire dalle 16:30 su Canale 5, Verissimo accoglierà due volti amatissimi del pubblico italiano: Feyza Sevil Güngör e Caner Şahin, protagonisti della serie turca Tradimento (Aldatmak) nei ruoli di Oylum e Tolga.

Feyza Sevil Güngör e Caner Şahin ospiti a Verissimo: i volti di Oylum e Tolga si raccontano

Classe 1997, Feyza è originaria di Ankara, capitale della Turchia. Figlia unica, ha intrapreso gli studi in psicologia presso l’Università di Istanbul prima di dedicarsi alla recitazione. Oltre al turco, parla fluentemente inglese e tedesco.

Il suo debutto sul piccolo schermo risale al 2019, ma è nel 2022 che arriva la svolta: ottiene il ruolo di Oylum nella serie che l’ha resa celebre anche all’estero. Molto riservata sulla sua vita privata, nel corso di un’intervista a Verissimo nel novembre 2024 aveva dichiarato di essere single.

Caner Şahin, nato a Eskişehir il 13 aprile 1992, proviene da una famiglia di insegnanti ed è il maggiore di tre fratelli. Prima di intraprendere la carriera artistica, ha studiato ingegneria meccanica. Il suo esordio come attore è datato 2016, ma è nel 2022, con il ruolo di Tolga in Tradimento, che conquista definitivamente il pubblico.

Gli altri ospiti dei due appuntamenti con il salotto di Silvia Toffanin

Sabato 4 ottobre Silvia Toffanin ospiterà per la prima volta Annamaria Bernardini de Pace, nota avvocata e giudice di Forum, che si racconterà tra carriera e vita privata.

Arriva anche la prima intervista televisiva del campione di nuoto Nicolò Martinenghi, reduce da un trionfale oro olimpico a Parigi e un argento ai recenti Mondiali di Singapore.

Spazio poi alla modella Carly Tommasini, che ripercorrerà il suo percorso personale alla scoperta della propria identità. Katia Pedrotti, volto amato dal pubblico, parlerà dell’amore per il marito Ascanio Pacelli e della loro vita familiare.

Toccante anche il racconto di Francesca De Andrè, che con coraggio affronterà in studio il tema della violenza in una relazione tossica da cui sta cercando di guarire.

Domenica 5 ottobre sarà la volta di Alessandro Michieletto, stella della pallavolo italiana, protagonista della storica vittoria della Nazionale Maschile alla Coppa del Mondo.

Ospite speciale anche il mitico Lino Banfi, che si racconterà tra carriera, famiglia e la gioia di essere diventato bisnonno, in un’intervista ricca di affetto e memoria.

Momento emozionante per Veronica Peparini e Andreas Müller, che dopo anni d’amore e la recente nascita delle loro gemelle, hanno finalmente pronunciato il fatidico “sì”.

In studio anche Gianni Sperti, volto iconico di Uomini e Donne, e la coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez, conosciutisi al Grande Fratello.

Chiuderà la puntata la forte testimonianza di Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, la donna tragicamente uccisa nel 2022.

Una storia di dolore e giustizia, dopo la condanna all’ergastolo del responsabile

Ascolti brillanti

Silvia Toffanin con il suo Verissimo caratterizzato da interviste a cuore aperto conquista il pubblico di Canale 5. L'ultima puntata andata in onda la scorsa domenica 28 settembre è stata seguita da 1.837.000 spettatori con una share del 21.4% nella prima parte e 1.582.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

Una media che si è mantenuta tale anche nel corso della stagione terminata a maggio dove la conduttrice ha registrato diversi record stagionali.