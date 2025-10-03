Gli spoiler delle puntate di Forbidden Fruit (Yasak Elma), in onda dal 6 al 10 ottobre in prima visione su Canale 5, rivelano che Erim Argun investirà una donna, alla guida di un’auto senza patente. Zeynep Yilmaz uscirà a cena con Dundar, nonostante il disappunto di Alihan Tasdemir (Onur Tuna).

Erim informa Kemal di aver investito una donna con l’auto

Alihan continuerà a essere innamorato di Zeynep, nonostante abbia sposato Ender. Quest'ultima affronterà i due nel corso di una cena, generando imbarazzo tra gli ospiti. Nonostante questo, Alihan non avrà nessuna intenzione di rinunciare a Zeynep, mettendo la moglie di fronte a una verità scomoda.

Yildiz prenderà una decisione, sentitasi trascurata da Halit (Talat Bulut): lascerà la casa, dirigendosi da Kemal per dichiarargli il suo amore. La donna andrà incontro a una brutta sorpresa: scoprirà che il suo ex marito sta per sposare Zehra. Il sì verrà interrotto da una telefonata che informerà Kemal dell’incidente di Erim.

Zeynep accetta di uscire con Dundar

Dundar vincerà una cena con Zeynep tramite una lotteria. Alihan andrà su tutte le furie e cercherà di convincere l'ex fidanzata a non uscire con lui. Tuttavia, la ragazza sarà irremovibile, andando via con Dundar e lasciando Alihan molto amareggiato.

Halit, invece, scoprirà che la donna investita da Erim è sopravvissuta, ma che il figlio rischia gravi conseguenze legali.

Il figlio della vittima pretenderà una somma di denaro perché la vicenda venga chiusa senza conseguenze.

Yildiz confiderà a Zeynep che il suo ex marito sposerà Zehra. Allo stesso tempo, Halit rivelerà alla moglie che Kemal lo sosterrà contro Ender e Alihan, a patto che la data del matrimonio resti segreta per non dare tempo ai rivali di reagire.

Lila ed Emir hanno chiesto aiuto a Caner con Zerrin

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit, andate in onda a inizio ottobre su Canale 5, Zehra è apparsa sempre più vicina a Kemal, mentre Erim ha continuato ad avere problemi con alcuni amici a scuola. Il giovane ha avuto diversi dissapori con il padre. Anche le cose tra Ender e Alihan non sono andate per il verso giusto, in quanto la convivenza forzata ha messo a dura prova la pazienza di lui.

Yildiz, invece, ha contattato Kemal, temendo che possa avercela con lei per quanto accaduto a Sapanca. Lila, intanto, ha informato Emir che sua madre desidera invitarli a cena. I due giovani hanno chiesto aiuto a Caner a causa delle numerose bugie che hanno detto a Zerrin.