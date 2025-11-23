Laura Adriani è una delle interpreti più versatili e riconoscibili della nuova generazione di attrici italiane. Dopo un avvio precoce tra teatro e televisione, ha consolidato il proprio percorso passando da serie di grande successo come I Cesaroni, Che Dio ci aiuti, Cuori e A casa tutti bene – La serie, fino ai progetti più recenti del 2025, che la vedono protagonista in Balene – Amiche per sempre, Maschi veri e nel film TV Mica è colpa mia. Con una carriera che spazia dal musical al cinema d’autore, dalla fiction popolare alle produzioni Sky, Adriani continua a evolversi interpretando ruoli sempre più maturi e sfaccettati.

Il suo percorso, tema dell’intervista per Blasting News, è un esempio di crescita professionale costante, costruita su preparazione, curiosità e una capacità naturale di adattarsi a linguaggi molto diversi tra loro.

Laura Adriani: 'Credo che questi anni abbiano segnato il mio passaggio da giovane donna a donna'

Negli ultimi anni l’abbiamo vista in produzioni molto diverse tra loro, da Cuori ad A casa tutti bene – La serie fino ai nuovi progetti del 2025. Come descriverebbe l’evoluzione della sua carriera in questa fase più recente?

'Credo che questi anni abbiano segnato il mio passaggio da giovane donna a donna, ed è anche quello che ho portato sullo schermo. Venivo da anni di grande crisi personale, ho cercato dentro e fuori di me risposte a diversi interrogativi, mi sono laureata in Psicologia, ho viaggiato molto, ho pensato a strade alternative, ma poi la vita mi ha riportato sempre qui, al cinema, e forse mai come prima, vista la scelta di diventare anche autrice.

Scelta che oggi mi fa sentire piena e felice. Credo, quindi, che negli ultimi anni io abbia avuto banalmente il coraggio di cominciare ad espormi maggiormente, ogni giorno sempre di più, senza pensare al risultato o alle conseguenze, ma semplicemente con l’intenzione genuina di donare agli altri il mio mondo interiore e i miei punti di vista sul mondo.

In A casa tutti bene – La serie interpreta Ginevra: quali aspetti di questo personaggio sente più vicini e quali invece l’hanno costretta a uscire dalla sua “comfort zone”?

'Sicuramente l’esperienza con Gabriele Muccino è stata molto significativa. Lui, insieme al mio ormai caro amico Francesco Scianna, mi hanno fatto capire che potevo e dovevo alzare l’asticella, che era arrivato il momento di lasciarmi andare e godere di ciò che ne sarebbe venuto, senza preoccuparmi del mio e altrui giudizio.

Questo lasciarmi andare come attrice è sicuramente stata per me una bellissima sfida, e sono stata davvero molto felice di uscire da quella “comfort zone” nella quale mi ero rintanata e che, come assomigliava più ad una prigione che ad una zona di comfort, come del resto spesso accade. Per quanto riguarda invece il personaggio di Ginevra e Laura, credo che entrambe vivessero una dipendenza affettiva nei riguardi degli uomini di cui si innamoravano, e che ora fortunatamente non esiste più. Infatti alla fine della seconda stagione Ginevra se ne va da una situazione che non la rende più felice. Lo stesso ho fatto anche io'.

In Balene – Amiche per sempre nel ruolo di Flaminia Cappiello, che tipo di personaggio è e come si è preparata per interpretarlo?

'Flaminia è una ragazza molto indipendente, forse però la sua dipendenza ed efficienza lavorativa l’hanno portata a curarsi meno degli affetti. Inoltre il rapporto conflittuale con la madre e l’idealizzazione del padre non le permettono di fare quello scatto evolutivo di cui parlavo sopra. Durante la serie Flaminia è chiamata a diventare una donna, ad emanciparsi dalla sua famiglia, sciogliendo il conflitto con la madre e umanizzando suo padre. Solo così riesce anche ad entrare in contatto con il suo cuore e quindi anche ad aprirlo sinceramente all’uomo che ama. Direi, quindi, che Flaminia si scopre pian piano a se stessa e lascia così anche all’altro la possibilità di scoprirla. Preparo i miei ruoli sempre in modi abbastanza simili, ma per questo ho dovuto anche studiare una scena in cinese.

È stato molto bello e sfidante!'.

Dal teatro al musical, dal cinema alla fiction: quanto ha influito questa varietà di esperienze sulla sua crescita come attrice? E qual è il linguaggio che sente più “suo”?

'Sono tutti personaggi miei. È impossibile scegliere. Penso che la varietà di esperienze sia una grande risorsa perché ci insegna le sfumature. Credo di aver imparato, e di imparare ogni giorno le infinite sfumature dei diversi colori che esistono nel mondo, soprattutto il nostro, quello interiore'.

Ha interpretato ruoli molto differenti, passando da commedie leggere a storie drammatiche o di forte impatto emotivo. Quando affronta un nuovo personaggio, qual è il primo elemento su cui lavora?

'La storia. Del mio personaggio e globale, per rendermi conto in quale mondo mi trovo. Così posso avere una bussola che mi guida per tutte le scelte che sono tenuta a prendere da quel momento in avanti'.

'Mi piacerebbe interpretare sia una eroina con superpoteri, sia una donna single con una famiglia che lavora come donna delle pulizie'

Guardando i suoi debutti tra teatro, musical e prime apparizioni televisive, cosa ritiene sia cambiato di più nel suo modo di affrontare il lavoro rispetto agli inizi?

'Oggi mi sento in pace con me stessa e con quello che posso donare. Sono più distaccata emotivamente, diciamo. Prima il mio valore dipendeva da come gli altri mi giudicavano. Oggi se sento di aver dato il massimo, mi sento a posto con la mia coscienza, al di là di quello che gli altri possono pensare.

Anche perché non è possibile piacere a tutti. E siamo sempre in continua trasformazione. “Ad maiora semper”, come mi ha sempre insegnato mio padre'.

Cosa direbbe alla Laura Adriani che lavorava ne ‘I Cesaroni’?

'La strada è lunga, tortuosa e meravigliosa. Ma hai e avrai così tanto amore dentro e intorno a te, che potrai sognare anche ciò che oggi non riesci neanche ad immaginare'.

Con una filmografia così ricca e trasversale, c’è un genere o un ruolo che non ha ancora interpretato e che le piacerebbe affrontare nei prossimi anni?

'Mi piacerebbe essere sia una eroina con superpoteri, sia una donna single con una famiglia che lavora come donna delle pulizie e fa molta fatica ad arrivare a fine mese'.