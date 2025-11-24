Jasmine Carrisi torna al centro dell’attenzione mediatica con una rivelazione che ha sorpreso pubblico e telespettatori. Ospite a Verissimo, la giovane artista ha confermato di essere impegnata sentimentalmente: "Da qualche mese ho il cuore occupato. Lui ha 23 anni e vive a Milano". Un annuncio breve, misurato, ma sufficiente a scatenare la curiosità dei fan, considerando la grande riservatezza con cui Jasmine ha sempre protetto la sua vita privata.

La reazione di Al Bano, presente in studio, non si è fatta attendere. Con il suo inconfondibile mix di ironia e affetto paterno, il cantante ha commentato: "Più piccolo di te?

Voglio conoscerlo, poi faremo i conti", strappando un sorriso al pubblico. Jasmine ha replicato con altrettanta ironia, ricordandogli la significativa differenza d’età tra lui e la madre Loredana Lecciso: "Tu con mamma hai trent’anni di differenza". Uno scambio vivace, spontaneo, che ha mostrato la complicità tra padre e figlia.

Un legame familiare che resta saldo

Nonostante il tono leggero, dalle parole emerse a Verissimo traspare il forte rapporto affettivo che unisce Jasmine e Al Bano. La giovane ha infatti aggiunto: "Gli voglio molto bene, mi trasmette felicità. Accanto a lui mi sento energica", sottolineando un legame che resta saldo nonostante i diversi impegni professionali e la vita indipendente che ormai conduce a Milano.

Il cantante, come sempre molto protettivo, non ha nascosto la curiosità verso il nuovo fidanzato della figlia. Pur non avendo rivelato dettagli sull’incontro, Jasmine ha lasciato intendere che la relazione sia abbastanza stabile da essere comunicata in diretta, pur mantenendo un margine di privacy. Lei stessa non ha condiviso foto o indizi sui social, a conferma della scelta di vivere questa fase lontano dai riflettori.

Chi è Jasmine Carrisi oggi

Classe 2001, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine continua a costruire il proprio percorso artistico tra musica, televisione e presenza digitale. Dopo aver pubblicato diversi singoli apprezzati dal pubblico, la giovane sta ampliando il suo spazio professionale, dividendosi tra studio, progetti creativi e apparizioni mirate.