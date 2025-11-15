Alex Belli e Delia Duran hanno svelato il sesso del bambino che stanno aspettando. L'occasione é stata un'intervista concessa a Storie al Bivio, dove gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno manifestato la loro gratitudine alla 'sedia della fertilità' di Napoli che li avrebbe aiutati ad esaudire il sogno di avere un figlio.

Gli ex GFVIP tornano in TV: l'intervista sul figlio in arrivo

"Aspettiamo un maschio. Lo chiameremo Gabriel o Roberto come il papà di Alex" hanno fatto sapere nel loro intervento, Alex Belli e Delia Duran. L'intervista rilasciata dagli ex gieffini a Monica Setta nel programma Storie al Bivio andrà in onda il 27 novembre, su Rai 2 e streaming: Adnkronos ne ha riportato uno stralcio.

L'intervista della coppia ha rivelato il sesso del figlio nascituro e, nello stesso tempo, ha visto Alex e Delia raccontare come sono riusciti ad esaudire il sogno di allargare la loro famiglia. Dal canto suo, Belli non ha nascosto che, con Delia, abbia provato per cinque anni a concepire un figlio ma i tentativi fatti dalla coppia si sono rivelati del tutto vani. Il percorso per il concepimento del nascituro, ad un certo punto, ha visto la coppia andare incontro ad un episodio eccezionale che - come raccontato da Alex - potrebbe paragonarsi a un miracolo.

L'aneddoto dell'evento straordinario avvenuto a Napoli

Riferendosi al fatto che ha preceduto la scoperta dello stato di gravidanza di Delia, Alex Belli ha descritto un particolare aneddoto del viaggio che la coppia ha intrapreso per raggiungere Napoli, poco prima della scoperta della gravidanza.

"Ci provavamo da 5 anni e stavamo per ricorrere alla fecondazione assistita quando abbiamo fatto un viaggio a Napoli. Delia si è seduta nella sedia della fertilità ai quartieri spagnoli e poco dopo era incinta", ha spiegato Alex.

Stando alle dichiarazioni della coppia, il figlio primogenito nascerà nel mese di marzo 2026. "È un maschio, lo chiameremo Gabriel o Roberto, come il padre di Alex", ha spiegato Delia Duran.

La cronistoria della love story

Alex Belli e Delia Duran oggi sono più affiatati che mai, dopo aver definito il loro legame come un 'amore libero'. La coppia é reduce da una crisi affrontata pubblicamente e che risale ai tempi della partecipazione dell'attore al Grande Fratello Vip.

Delia non tollerava che Alex avesse instaurato un rapporto di evidente complicità con Soleil Sorge. Tra Belli e la modella italo americana, nacque un sodalizio personale ed artistico molto forte, condito persino da evidenti effusioni e parole dolci. Il legame nato nella casa più spiata d'Italia venne definito, dai diretti interessati, una "chimica artistica": tutto ciò, però, sfumò con la scelta dell'attore di ritirarsi dal reality, per poter riabbracciare a casa l'amata Delia.