Una parte del daytime di Amici del 4 novembre è stata dedicata all'accesa discussione che c'è stata tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano quando quest'ultima ha chiesto di poter fare una lezione con Alex. La professoressa del ballerino di latinoamericano, infatti, è intervenuta per dirsi contraria alla mossa della collega di insegnare ad un suo allievo senza interpellarla.

Il gesto non apprezzato da Veronica Peparini

La puntata di Amici che è andata in onda il 4 novembre si è aperta con la convocazione di Alex in studio per una lezione speciale.

Alessandra Celentano, infatti, ha chiesto alla produzione di poter mettere alla prova il ballerino di latinoamericano per aiutarlo a superare i suoi blocchi.

Mentre l'allievo ripassava una coreografia con l'aiuto della professionista Alessia, Veronica Peparini è intervenuta e ha interrotto la lezione.

Secondo la maestra di danza contemporanea, infatti, la collega non avrebbe dovuto fare questo gesto senza consultarla perché Alex è un suo alunno e spetta a lei il compito di dargli un mano per migliorare.

"Mi hai scavalcata, e questo non va bene", ha detto la docente della scuola con tono adirato.

Tra le due professoresse c'è stata un litigio piuttosto acceso, anzi ad un certo punto Peparini ha alzato la voce e non ha nascosto la sua rabbia per la mossa di Celentano che lei riteneva scorretta.

Durante la lezione a sorpresa della maestra Celentano per Alex, la maestra Peparini entra in studio! #Amici25 pic.twitter.com/rSrcqFMOez — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 4, 2025

Le opinioni degli spettatori sui social

La discussione si è conclusa con Alex che avrebbe voluto continuare la lezione, ma è stato costretto ad interromperla perché la sua insegnante non era d'accordo.

"La maestra Peparini è stata fuori luogo", "Quest'atteggiamento non aiuta il ragazzo", "Alex per migliorare deve dare retta alla professoressa Celentano", "Questa scena la vediamo tutti gli anni con protagonisti diversi", "Sempre lo stesso copione", "Veronica Peparini dovrebbe ringraziare la maestra Celentano per l'aiuto che vuole dare ai suoi allievi", "Qui Peparini ha sbagliato"; "Assurdo vietare una lezione che poteva aiutare il ragazzo", "Il solito teatrino di Amici", si legge su X il 4 novembre.

Lo scontro per la verifica sulla versatilità

Quest'anno non è la prima volta che Veronica Peparini discute con Alessandra Celentano; qualche giorno fa, infatti, la docente che è tornata ad Amici dopo qualche anno d'assenza si è lamentata in maniera piuttosto accesa dei voti che la collega ha dato ad Alex e a Maria Rosaria dopo una verifica sulla versatilità nei diversi stili della danza.

Anche Emanuel Lo si è inserito nel battibecco ed è andato contro Peparini, a suo dire poco oggettiva nel valutare gli allievi che fanno parte della sua squadra.