L'edizione 2025/2026 di Amici è giunta al suo decimo appuntamento. Il 27 novembre è stata registrata la puntata che andrà in onda domenica prossima e SuperGuida Tv ha fornito le anticipazioni su ciò che è accaduto. Emiliano ha affrontato e vinto la sfida, quindi anche in questo speciale non ci sono state eliminazioni. Michele e Angie sono finiti a rischio, mentre la professionista Isobel ha lasciato il programma per una nuova avventura.

I verdetti sui titolari della classe

Giovedì 27 novembre si sono svolte le riprese della decima puntata di Amici, quella che i fan potranno vedere su Canale 5 domenica 30 a partire dalle ore 14.

Nel corso della registrazione gli allievi si sono esibiti con l'obiettivo di riconfermarsi tra i titolari almeno per un'altra settimana, e l'hanno fatto partecipando a gare e affrontando i compiti che i professori gli hanno assegnato nei giorni scorsi.

Emiliano ha vinto la sfida che aveva in sospeso dalla volta precedente, mentre Angie e Michele hanno indossato la maglia rossa dopo la gara inediti giudicata da Carlo Verdone e Stash.

Isobel, nel corpo di ballo da circa due anni, ha deciso di lasciare il programma per una nuova avventura professionale.

Tre new entry nel cast

Alla registrazione di Amici del 27 novembre hanno partecipato anche tre ragazzi che hanno conquistato la maglia da titolare nella puntata che è andata in onda domenica scorsa.

I professori di canto hanno deciso di dare una possibilità a due talenti che si sono presentati ai casting quando il programma era già cominciato: Anna Pettinelli ha voluto nel suo team Elena, mentre tutti e tre i docenti hanno detto "sì" a Lorenzo (già noto per essersi classificato quarto nell'edizione 2024 di X Factor).

Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini, invece, hanno deciso di dare un banco a Giorgia, la prima ballerina classica di questa stagione del talent di Canale 5.

Gli inediti dei cantanti sotto giudizio

Questa settimana si è svolta la prima gara inediti di Amici 25, e a giudicarla è stato il produttore Sixpm.

Tutti i cantanti hanno interpretato le loro nuove canzoni (su tutte le piattaforme digitali a partire dal 28 novembre) e poi hanno scoperto come sono state valutate dall'esperto.

Riccardo ha ricevuto il voto più alto (8), e anche il primo posto in classifica, mentre Plasma e Opi non hanno convinto: l'allievo di Rudy Zerbi è arrivato penultimo con 5,5, quello di Anna Pettinelli è stato il fanalino di coda con 5.

I ragazzi hanno incassato col sorriso sia l'insufficienza che le critiche, consapevoli del fatto che saranno i fan a decretare il loro successo fuori dal programma.