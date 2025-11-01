Domenica 2 novembre sarà trasmessa in tv la sesta puntata stagionale di Amici, ovvero lo speciale che è stato registrato mercoledì scorso e del quale sono già disponibili le anticipazioni. Rudy Zerbi si esporrà per chiedere l'eliminazione diretta di Opi, ma Anna Pettinelli si opporrà e costringerà il collega a convocare quattro giudici esterni per valutare la preparazione del cantante della classe.

La mossa dell'insegnante di canto

La sesta puntata di Amici è stata registrata il 29 ottobre, quindi i fan sanno già cosa andrà in onda domenica 2 novembre su Canale 5.

Nel corso dello speciale non ci saranno eliminazioni, ma Rudy Zerbi chiederà quella di Opi al termine della gara di canto della giornata.

Secondo il professore, infatti, l'allievo non meriterebbe il banco che occupa da più di un mese e per questo dovrebbe lasciare il posto a un'altra persona.

Anna Pettinelli, tutor del ragazzo, si opporrà con forza alla proposta del collega e salverà il suo alunno dall'esclusione diretta.

Non contento, però, Zerbi farà un'altra richiesta alla produzione: convocare quattro esperti e chiedergli di giudicare il talento di Opi senza aver mai lavorato con lui. Quest'esame potrebbe svolgersi nella prossima puntata, ma l'ultima parola sul futuro del giovane nella scuola sarà sempre della sua insegnante di riferimento.

Emiliano ancora in sospeso

Alla sesta puntata di Amici non parteciperanno tutti i titolari: Emiliano, infatti, non sarà in studio perché Alessandra Celentano gli ha sospeso la maglia e non ha ancora deciso se riammetterlo nella classe oppure no.

Il ballerino è in stand-by da più di una settimana, e la sua insegnante lo ha messo alla prova con lezioni sempre più difficili e verifiche a sorpresa.

Probabilmente il futuro dell'allievo si scoprirà nel corso della registrazione in programma giovedì prossimo.

Gli ospiti in studio

Il 2 novembre Maria De Filippi accoglierà molti ospiti in studio.

I momenti musicali saranno affidati a Giordana Angi e a Dardust, ma quest'ultimo sarà anche uno dei giudici della gara di canto: a lui si aggiungeranno la conduttrice Vanessa Incontrada e l'inviato Nicolò De Devitiis.

I ballerini, invece, saranno valutati da Samantha Togni: Maria Rosaria, rappresentante dello stile latinoamericano, riceverà qualche critica della giurata e poi finirà in sfida assieme a tre compagni di classe.

La prossima settimana, infatti, dovranno provare a riconfermarsi anche Flavia, Pierpaolo e la nuova arrivata Angie.

La cantante che la volta scorsa ha battuto Frasa, infatti, non convincerà del tutto con la sua prima esibizione da titolare e a fine puntata indosserà la maglia rossa.