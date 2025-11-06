Oggi, giovedì 6 novembre, è stata registrata la puntata di Amici in onda domenica prossima a partire dalle ore 14. Le anticipazioni di SuperGuida Tv svelano che non ci sono state eliminazioni: Maria Rosaria, Angie e Flavia hanno vinto la sfida e sono tornate tra i titolari della scuola. Annalisa è stata ospite e giudice della gara di canto.

I verdetti del settimo speciale

Domenica 9 novembre sarà trasmessa la nuova puntata di Amici, la settima della 25esima edizione.

Gli allievi della scuola sono stati messi alla prova con gare, sfide e compiti: a più di un mese dall'inizio del programma, i professori stanno cominciando a verificare i miglioramenti di tutti i titolari della classe.

Tutti e quattro gli alunni che erano a rischio sono riusciti a salvarsi: Pierpaolo ha vinto la sua sfida durante la settimana (è stata mostrata nel daytime di mercoledì scorso), mentre Maria Rosaria, Angie e Flavia hanno battuto le loro avversarie nel corso delle riprese del 6 novembre.

Annalisa è stata in studio sia per presentare il suo nuovo album che per giudicare la gara di canto: a lei si sono aggiunte Diana Del Bufalo, Ornella Vanoni e Virna Toppi.

Opi sotto esame

Nei giorni che hanno preceduto la registrazione della settima puntata di Amici, i fan sono stati aggiornati su cosa è successo dopo che Rudy Zerbi ha chiesto il parere di quattro esperti di canto su Opi.

In un daytime andato in onda in settimana, il professore ha fatto ascoltare all'allievo e ad Anna Pettinelli (tutor del ragazzo) cosa pensavano Linus, Canova, Andrea Laffranchi e Antonio Dikele Distefano delle ultime esibizioni del cantante.

Il titolare della scuola è stato ritenuto insufficiente da tre esperti su quattro, ma la sua insegnante non si è lasciata convincere da questi giudizi negativi e ha ribadito che per lei Opi merita di andare avanti tanto quanto gli altri cantanti del cast.

I ballerini del team Celentano in crisi

A più di un mese dall'inizio di Amici 25, alcuni allievi si sono trovati a dover affrontare momenti difficili o vere e proprie crisi.

Nell'ultima settimana Emiliano e Maria Rosaria, entrambi ballerini nel team di Alessandra Celentano, si sono lasciati andare alle lacrime a causa degli ostacoli che stanno incontrando nel loro percorso.

Emiliano ha sofferto molto per la scelta della maestra di sospendergli la maglia, ma anche Maria Rosaria ha pianto quando l'insegnante ha criticato il suo atteggiamento, sostenendo che si sentirebbe chissà chi e che non trasmetterebbe emozioni quando si esibisce.