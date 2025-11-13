L'ottava puntata di Amici è stata registrata oggi, giovedì 13 novembre, ma andrà in onda domenica prossima a partire dalle ore 14. Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese in studio, svelano che Opi ha superato l'esame davanti ai professori ed è rientrato di diritto tra i titolari della scuola. Anche Paola e Maria Rosaria si sono salvate dall'eliminazione vincendo le sfide che avevano in programma dalla volta scorsa.

I verdetti dell'ottavo speciale

Domenica 16 novembre sarà trasmessa in tv la puntata di Amici che è stata registrata nel pomeriggio e della quale stanno già circolando le anticipazioni.

Nel corso dell'ottavo speciale di questa edizione del talent, dunque, diversi allievi sono stati messi alla prova o dai giudici esterni o dai professori della loro categoria di appartenenza.

Per la seconda settimana consecutiva, non ci sono state eliminazioni: tutti cantanti e i ballerini della classe, infatti, sono riusciti a riconfermarsi almeno fino alla prossima registrazione.

Paola e Maria Rosaria hanno sostenuto le loro sfide e le hanno vinte: le alunne di Veronica Peparini e di Alessandra Celentano, dunque, sono rientrate di diritto tra i titolari della scuola.

Le sfide di Michelle e Pierpaolo, invece, sono state fatte durante la settimana: sia la cantautrice che il danzatore hanno battuto i loro avversari e si sono ripresi la maglia.

Una verifica decisiva per Opi

La settimana che sta per concludersi è stata molto importante per Opi: dopo l'ennesimo ultimo posto in classifica nella gara di canto, l'allievo di Amici è finito a rischio eliminazione.

Il ragazzo avrebbe dovuto fare una sfida (come è successo a Michelle, Paola e Pierpaolo) ma, dopo essersi confrontato con Anna Pettinelli, ha chiesto alla produzione di poter fare un esame davanti a tutti e tre gli insegnanti di canto.

La proposta del titolare è stata accettata e gli sono stati concessi sette giorni di tempo per preparare due brani a sua scelta: oggi, nel corso della registrazione dell'ottava puntata, Opi si è esibito e i professori hanno deciso di dargli un'altra possibilità giudicando sufficienti le sue performance.

Maria Rosaria e Riccardo molto vicini

In settimana i fan di Amici hanno scoperto che nella casetta è nata un'intesa speciale: a quasi due mesi dall'inizio della 25^ edizione, Maria Rosaria e Riccardo si sono lasciati andare a coccole e a dolci parole davanti alle telecamere.

Il cantante si è avvicinato alla ballerina giorno dopo giorno, e forse al momento è presto per definirli una coppia a tutti gli effetti.

Sicuramente tra i due titolari c'è molto feeling e il loro legame potrebbe consolidarsi sempre di più nei prossimi mesi.