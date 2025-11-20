Giovedì 20 novembre è stata registrata la nona puntata di Amici e sul web stanno circolando le anticipazioni di quello che è accaduto e che il pubblico potrà vedere in tv domenica prossima a partire dalle ore 14. Nel corso delle riprese ci sono le sfide di Riccardo, Paola e Pierpaolo: tutti e tre i titolari sono riusciti a riconfermarsi nella classe battendo i loro avversari. In questo speciale non ci sono state eliminazioni ma tre nuovi ingressi.

Le decisioni sui titolari a rischio

Domenica 23 novembre andrà in onda la puntata di Amici che è stata registrata giovedì 20, ovvero la nona di questa edizione del talent di Canale 5.

Durante lo speciale è accaduto di tutto: gli allievi che erano a rischio dalla scorsa settimana, ad esempio, si sono confrontati con i loro sfidanti e alcuni giudici esterni hanno deciso a chi concedere la possibilità di studiare nella scuola.

Le sfide di Riccardo, Paola e Pierpaolo hanno avuto un esito positivo: il cantante e i due ballerini, infatti, si sono salvati battendo i loro avversari e hanno ripreso posto nella classe 2025/2026.

La latinista Maria Rosaria è riuscita a riconfermarsi tra i titolari durante la settimana: la sfida della danzatrice del team Celentano, infatti, è stata mostrata nel daytime di mercoledì 19 novembre.

La classe ha accolto tre nuovi allievi: i cantanti Elena e Lorenzo e la ballerina classica Giorgia.

Il mistero dei nomi oscurati

Nel giorno in cui è stata registrata la nona puntata di Amici, sul web si è parlato molto della scelta degli autori di oscurare i nomi degli allievi sui banchi in un recente daytime.

Come hanno notato diversi fan del talent, mercoledì scorso è andata in onda la sfida di Maria Rosaria e dietro di lei non si leggevano le scritte che solitamente servono per capire a chi appartiene un determinato banco della classe.

Tra le ipotesi più gettonate in rete, ci sono quelle su possibili nuovi ingressi o su uscite a sorpresa che la produzione non avrebbe voluto anticipare nei pomeridiani, rimandando il colpo di scena allo speciale della domenica.

L'abbandono della cantante Michelle

Tra le tante cose che sono successe questa settimana nella scuola di Amici, spicca sicuramente il ritiro di Michelle.

Al termine dello speciale che è andato in onda domenica scorsa (ma registrato giovedì 13 novembre), la cantante ha deciso di abbandonare il programma.

La giovane si è confrontata sia con i compagni di classe che con la sua tutor Lorella Cuccarini, e poi ha confermato la sua volontà di tornare a casa a quasi due mesi dall'inizio dell'avventura nel talent.

Il percorso di Michelle nella scuola, però, potrebbe essere solo in stand-by: la ragazza è stata informata dalla sua insegnante che, se vorrà, potrà partecipare ai provini delle prossime edizioni.