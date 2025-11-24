Domenica scorsa, i fan di Amici sono rimasti un po' delusi quando hanno saputo che l'ingresso di tre nuovi allievi è stato rimandato a lunedì 24 novembre. La ballerina Giorgia e i cantanti Elena e Lorenzo, infatti, faranno il loro debutto nella scuola nel corso del daytime odierno, dopodiché saranno chiamati a scegliere il professore che li rappresenterà nella fase pomeridiana.

Le new entry volute dai professori

La puntata di Amici del 23 novembre si è conclusa con il compito di Alessio, dopodiché Maria De Filippi ha dato la linea a Verissimo.

Le anticipazioni del web, però, svelano che lo speciale è andato avanti anche senza la conduttrice e quello che è stato registrato andrà in onda oggi, lunedì 24.

A partire dalle ore 16:25, infatti, i telespettatori assisteranno a ben tre nuovi ingressi: gli insegnanti presenteranno al pubblico e ai titolari alcuni talenti che hanno stupito ai casting.

Nel corso del daytime che aprirà la settimana, dunque, otterranno la maglia: la ballerina classica Giorgia e i cantanti Elena e Lorenzo.

I tre nuovi allievi, poi, dovranno decidere chi sarà il loro tutor ma avranno un po' di tempo per riflettere prima di fare una scelta così importante.

Un finalista di X Factor nella classe

Da giorni sul web si parla molto della decisione dei professori di Amici di dare la maglia da titolare a un ragazzo che solo un anno fa è stato finalista di X Factor.

Il 24 novembre, infatti, il pubblico di Canale 5 assisterà all'esordio nel talent di Lorenzo Salvetti, un cantante che nel 2024 si è classificato quarto nel programma che va in onda su Sky e che è condotto da Giorgia.

Le altre new entry, invece, non sono volti noti e i telespettatori impareranno a conoscerle guardando i daytime e gli speciali della domenica pomeriggio.

Chi è a rischio eliminazione

Nel corso della puntata di Amici che è andata in onda il 23 novembre, sono stati scelti i titolari che dovranno affrontare una sfida nei prossimi giorni.

Nel canto non hanno convinto Plasma e Flavia, e quest'ultima non è riuscita a nascondere la sua delusione per l'ennesimo ultimo posto in classifica dopo la gara che questa settimana è stata giudicata da Fiorella Mannoia e Noemi.

Nel ballo la situazione è un po' più complessa: Alessio ha indossato la maglia rossa perché era il fanalino di coda della sua categoria, mentre Emiliano e Paola si sono sottoposti al giudizio dei loro compagni.

Dopo che la maggioranza ha scelto di mandare in sfida la ragazza, Maria De Filippi si è lamentata dicendo che ne aveva appena vinta una e ha chiesto al titolare 16enne di proporsi perché è talmente bravo che non dovrebbe avere problemi a battere un avversario.