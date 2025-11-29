Domenica 30 novembre sarà trasmessa la decima puntata di Amici 25, quella che è stata registrata giovedì scorso. Le anticipazioni del web svelano che i professori discuteranno molto e in diverse occasioni: Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ad esempio, si scontreranno sui brani che vengono assegnati a Opi dall'inizio dell'anno. Alessandra Celentano contesterà i complimenti che la giudice Eleonora Abbagnato farà al ballerino Pierpaolo e, tra le due, ci sarà un vivace botta e risposta sulle doti fisiche e sulle emozioni che dovrebbe dare un danzatore sul palco.

Scintille tra i docenti del cast

Il 30 novembre i fan di Amici assisteranno ad una puntata ricca di compiti. Opi, ad esempio, sarà chiamato ad eseguire due cover davanti al maestro Adriano Pennino: sarà Rudy Zerbi a richiedere questa prova per dimostrare che Anna Pettinelli assegnerebbe al giovane canzoni non adatte a lui e alla sua vocalità.

Tra i due insegnanti di canto ci sarà un'accesissima discussione e la speaker radiofonica rivendicherà il suo diritto di scegliere i brani da far cantare agli alunni della sua squadra, una cosa che sostiene di aver sempre fatto bene.

La docente ricorderà anche il bel percorso che ha fatto TrigNO un anno fa, e sottolineerà che se lui ha vinto la categoria canto è anche per merito delle sue assegnazioni al pomeridiano e al serale.

Pierpaolo al centro delle discussioni

Sempre nel corso dello speciale di Amici del 30 novembre, Alessandra Celentano storcerà il naso di fronte ai complimenti che la giudice Eleonora Abbagnato farà a Pierpaolo.

La ballerina elogerà le doti comunicative dell'allievo e definirà la sua esibizione "una poesia", e la maestra interverrà per contestare questo giudizio.

"Mi meraviglio di te", dirà la professoressa della scuola.

Veronica Peparini si inserirà nella discussione tra le due e si schiererà apertamente contro la collega: la lite andrà avanti a lungo e le tre non riusciranno a trovare un punto d'incontro.

L'assenza di Giorgia e il riscatto di Tommaso

Tra le altre anticipazioni che circolano sulla decima puntata di Amici, ci sono quelle su una notizia che darà Eleonora Abbagnato dopo aver giudicato la gara di ballo.

La professionista annuncerà che l'ex allievo Tommaso si esibirà al Teatro dell'Opera di Roma da metà dicembre: il danzatore che Alessandra Celentano ha eliminato dopo un mese di programma, è stato scelto per lo spettacolo de Lo schiaccianoci.

La nuova arrivata Giorgia (che in settimana ha scelto di far parte della squadra capitanata dalla maestra Celentano) non sarà in studio e quindi non parteciperà alla gara che vedrà trionfare Emiliano davanti a Pierpaolo e Alex.