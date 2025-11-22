Domenica 23 novembre andrà in onda la nona puntata di Amici, ma sul web già circolano le anticipazioni di quello che accadrà perché lo speciale è stato registrato giovedì scorso. Le gare del giorno scateneranno forti reazioni in alcuni allievi: Flavia, ad esempio, non tratterrà le lacrime per l'ennesima sfida che dovrà affrontare, mentre Emiliano tentennerà nel proporsi al posto di Paola e verrà rimproverato da Maria De Filippi e da Rudy Zerbi.

Le gare del nono speciale

Da un paio di giorni in rete circolano le anticipazioni della puntata di Amici che i fan potranno vedere il 23 novembre, un appuntamento ricco di colpi di scena.

Dopo le consuete gare di canto e di ballo, saranno svelate le classifiche date dalla media dei voti dei giudici esterni: Flavia e Plasma risulteranno i peggiori tra i cantanti, Alessio, Paola ed Emiliano tra i ballerini.

Maria De Filippi chiederà agli allievi di scegliere se mandare in sfida Paola o Emiliano (penultimi a pari merito), e la maggior parte farà il nome della ragazza.

Sia la conduttrice che Rudy Zerbi rimprovereranno il giovane titolare perché tentennerà a lungo prima di proporsi al posto della compagna di classe (che affronterà e vincerà una sfida all'inizio dello speciale in onda domenica pomeriggio), ma alla fine si convincerà e chiederà di indossare la maglia rossa.

Il commento di Flavia rivolto al pubblico

L'interpretazione di Flavia del brano Due vite di Marco Mengoni non convincerà le giurate Noemi e Fiorella Mannoia, infatti, la metteranno all'ultimo posto in classifica.

La cantante reagirà male a questa bocciatura, infatti si metterà a piangere e rivolgendosi al pubblico dirà: "Non ce la faccio più". La titolare del team Pettinelli, infatti, in settimana dovrà affrontare l'ennesima sfida e dovrà vincerla se vorrà continuare il percorso nel talent.

I latinisti conquistano il giudice esterno

La gara di ballo della nona puntata di Amici sarà giudicata dal danzatore classico Sergio Bernal, e i suoi giudizi spiazzeranno sia il pubblico che gli insegnanti.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che l'esperto premierà i due allievi che rappresentano il genere latinoamericano mettendoli ai primi posti della sua classifica: Maria Rosaria conquisterà tutti con un passo a due con Mattia Zenzola, mentre Alex si esibirà con la professionista Alessia e otterrà la medaglia d'argento.

Terzo posto per Pierpaolo, che riceverà molti complimenti sulla sua capacità di interpretare le coreografie che esegue sul palco.

Alessio, invece, arriverà ultimo e gli sarà consigliato di lavorare di più sul movimento che a volte risulta ripetitivo.