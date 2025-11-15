Domenica 16 novembre andrà in onda l'ottavo speciale di Amici 25, e le anticipazioni svelano che Rudy Zerbi e Anna Pettinelli litigheranno durante l'esame di Opi. A sorpresa, infatti, la professoressa darà due insufficienze al suo allievo e il collega lo difenderà, sostenendo che i giudizi negativi del passato sarebbero legati ad assegnazioni sbagliate. La cantante Michelle, invece, piangerà a lungo sia per l'ultimo posto in classifica nella gara che per le critiche degli esperti al suo inedito.

Scintille nella commissione interna

Una delle anticipazioni più spiazzanti dell'ottavo speciale di Amici, è quella sulle insufficienze che Anna Pettinelli darà al suo allievo Opi.

Il 16 novembre, infatti, il pubblico di Canale 5 potrà vedere l'esame che deciderà il futuro del cantante nella scuola: per poter rimanere nella classe, il titolare dovrà ricevere il giudizio positivo di almeno due dei tre professori della sua categoria di appartenenza.

A sorpresa, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini promuoveranno il ragazzo facendogli i complimenti per le sue interpretazioni di due cover, mentre la sua insegnante lo boccerà.

Tra Zerbi e Pettinelli nascerà un vivace battibecco sui brani che lei ha assegnato al giovane in passato, ma questa lite non influirà sull'esito della verifica: Opi resterà nella scuola grazie alle sufficienze dei docenti delle altre squadre.

Ennesima sfida per Michelle

La gara di canto dell'ottava puntata di Amici sarà giudicata da Ermal Meta e Alessandro Cattelan, e in fondo alla classifica finirà Michelle.

Per l'alunna di Lorella Cuccarini sarà l'ennesimo giudizio negativo (ha già affrontato e vinto tre sfide dall'inizio dell'anno scolastico), e questo la porterà a versare molte lacrime fino alla fine dello speciale.

Ad incidere sul morale della ragazza, saranno anche le critiche che alcuni esponenti delle radio faranno al suo inedito Gipsy, secondo loro non originale e quindi simile a tanti altri già sentiti.

Alessandra Celentano salva Alessio

Al termine della gara di ballo giudicata da Giuseppe Gioffrè e Francesco Mariottini, a rischio andranno Alessio, Pierpaolo e Maria Rosaria.

La latinista della classe indosserà subito la maglia rossa in quanto ultima in classifica, mentre gli altri due danzatori verranno votati dai compagni.

Di fronte a una situazione di parità, sarà la maestra Alessandra Celentano a decidere di mandare in sfida Pierpaolo perché lo apprezza meno di Alessio. La professoressa, inoltre, non perderà l'occasione per punzecchiare il collega Emanuel Lo sfoggiando una maglietta con su scritto "Il tuo parere appoggialo pure lì, grazie".