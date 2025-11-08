La settima puntata di Amici andrà in onda domenica 9 novembre ma è stata registrata giovedì scorso, quindi in rete sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo. Dopo una lite molto accesa con i colleghi, Alessandra Celentano deciderà di uscire dallo studio non appena Maria De Filippi saluterà il pubblico a casa. Tra le migliori performance della giornata, invece, ci sarà quella di Riccardo: Ornella Vanoni premierà l'interpretazione del giovane allievo con un 10 nella gara di canto.

Gli scontri sul compito di Alessio

Domenica 9 novembre Amici tornerà in onda con la settima puntata della 25^ edizione, uno speciale ricco di sfide, gare e compiti.

Nel corso della verifica di Alessio ci sarà un litigio piuttosto acceso tra i tre insegnanti di ballo, e Alessandra Celentano si ritroverà la sola a sostenere che l'allievo dovrebbe fare di più soprattutto perché è alla sua seconda partecipazione consecutiva al programma (un anno fa si è dovuto ritirare per un infortunio e a settembre ha riottenuto il banco).

Emanuel Lo e Veronica Peparini si schiereranno dalla parte del ballerino, e anche per questo la maestra di danza classica si arrabbierà molto e deciderà di uscire dallo studio in fretta e furia non appena Maria De Filippi darà la linea a Verissimo.

La classifica della gara di canto

Anche tra i docenti di canto ci saranno momenti di tensione, come quando Rudy Zerbi ribadirà ad Anna Pettinelli che Opi dovrebbe essere eliminato perché non sarebbe all'altezza della scuola di Amici.

La gara della settima puntata, però, sarà giudicata da Annalisa, Diana Del Bufalo e Ornella Vanoni, tre esperte di musica che commenteranno e voteranno le esibizioni dei ragazzi della classe.

Valentina risulterà la migliore (prima in classifica) davanti a Angie e Gard: vicino al podio si piazzerà Riccardo con il brano Il mondo, ma la sua soddisfazione più grande arriverà quando scoprirà del 10 di Vanoni alla sua performance.

I meno convincenti saranno Michele, Michelle e Opi, ma solamente gli ultimi due indosseranno la maglia rossa della sfida.

Emiliano si riprende la maglia da titolare

All'inizio della puntata di Amici che andrà in onda il 9 novembre, Alessandra Celentano farà scendere Emiliano e lo informerà del fatto che la sua sospensione è finita.

Il giovane titolare, dunque, si riprenderà la maglia dopo due settimane e parteciperà alla gara di ballo giudicata da Virna Toppi.

Il 16enne eseguirà un assolo sulle note di Ordinary e si classificherà primo: secondo posto per Alex e terzo per Maria Rosario, ovvero i due rappresentanti del latinoamericano nella classe di quest'anno.

In sfida, invece, andranno Paola e Pierpaolo, entrambi alunni di Veronica Peparini.