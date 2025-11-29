L'edizione 2025/2026 di Amici sembra non essere ancora entrata nel cuore del pubblico e la conferma arriverebbe dai numeri non entusiasmanti degli inediti al debutto su tutte le piattaforme digitali. Come hanno sottolineato alcuni fan, gli ascolti delle canzoni dei ragazzi di quest'anno sono circa la metà di quelli degli allievi dell'anno scorso (nello stesso periodo) e c'è già chi grida al flop.

I dati dopo un giorno

Gli inediti degli allievi di Amici 25 sono usciti su tutte le piattaforme digitali il 28 novembre e sul web già circolano gli streaming che hanno ottenuto nelle prime 24 ore.

La canzone più ascoltata è quella di Angie (Poco poco, 27.857 stream), poi la classifica prosegue con Prima di adesso di Riccardo (24.380) e Perdere te di Plasma (23.605).

Meglio di Valentina è quarta con 23.584 ascolti, mentre Fahrenheit di Opi è quinta con 19.137 ascolti.

In un giorno, Inferno di Gard ha fatto registrare 14.208 ascolti, Leggerezza d'amore di Michele ne ha avuti 12.558.

Chiude la classifica Qualcosa di grande, di Flavia, con 11.496 stream.

Il paragone con la scorsa edizione

Sui social si sta parlando molto degli ascolti degli inediti dei ragazzi della scuola e la pagina X di Amici News ha voluto fare un paragone tra questi dati e quelli che hanno fatto registrare i brani degli allievi dell'edizione 2024/2025.

Se Poco poco di Angie ha ottenuto 27.857 ascolti in 24 ore, il pezzo con cui Senza Cri esordì sul mercato, ne ottenne 51.285, quasi il doppio.

Secondo quanto si legge in rete in queste ore, gli streaming starebbero diminuendo di anno in anno: ai tempi di Holden e Mida, gli inediti debuttavano con oltre 150.000 ascolti, numeri lontani da quelli delle ultime stagioni.

Le critiche degli spettatori sui social

Su X c'è anche chi ha sottolineato che l'inedito di eroCaddeo (concorrente di X Factor 2025) ha ottenuto 162.802 ascolti al debutto, numeri che i ragazzi di Amici possono solo sognare al momento.

"Che grandissimo flop", "Siamo dispiaciuti? Assolutamente no", "Che vergogna ragazzi", "X Factor va in onda su una tv privata e, se va bene, fa 700.000 spettatori a puntata e non c'è comunque paragone", "Questo programma è morto", "Potete chiudere", "Vanno in onda tutti i giorni nelle migliori fasce orarie e fanno questi ascolti, follia", si legge sui social da quando sono stati pubblicati gli stream dei brani degli allievi nelle prime 24 ore.

Il 30 novembre andrà in onda la decima puntata del talent e la gara di canto sarà incentrata proprio sugli inediti dei titolari della scuola: Valentina arriverà prima in classifica, mentre Michelle sarà il fanalino di coda e finirà in sfida.