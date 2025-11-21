Una parte del daytime di Amici che è andato in onda venerdì 21 novembre è stata dedicata alla verifica di teorie musicale, la prima che i cantanti hanno affrontato da quando studiano nella scuola. Il maestro Sciabbarrassi ha interrogato i titolari e solo Michele ha risposto in modo soddisfacente alle sue domande. L'insufficienza più grave l'ha ricevuta Flavia, sia perché non era preparata, sia per le risatine che ha fatto durante l'esame.

Bocciatura per quasi tutta la classe di canto

A quasi due mesi dall'inizio della 25^ edizione di Amici, i cantanti sono stati interrogati sulla teoria musicale.

Con grande delusione del maestro Sciabbarrassi, quasi nessuno dei titolari era preparato sul solfeggio o sulle altre cose che gli ha insegnato a lezione: solo Michele ha saputo rispondere in maniera più o meno completa alle domande, invece tutti gli altri hanno fatto quasi scena muta.

Il momento "clou" della verifica è stato quando Flavia è stata chiamata alla cattedra e la prima cosa che ha fatto è stata ridere in faccia al professore che era seduto di fronte a lei.

Il comportamento dell'allieva non è piaciuto al docente che, oltre a farlo notare subito, ha deciso di punirla dandole zero come voto finale: "Ti avrei dato uno, ma mi hai riso in faccia tutto il tempo e quindi ti dò zero".

Interrogazione di teoria musicale per i cantanti e adesso è il turno di Flavia #Amici25 pic.twitter.com/i0yGFzgmwF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 21, 2025

Il parere degli spettatori

Flavia ha cercato di giustificare il suo comportamento dicendo che rideva per nervosismo, ma questo non è servito per cambiare la valutazione finale della sua verifica di teoria musicale.

"Che vergogna", "Studiare è un privilegio e questo prendono le cose come se tutto gli fosse dovuto", "Suonano il piano e non conoscono la teoria? Un bluff", "Che comportamento irrispettoso quello di Flavia", "Che disastro", "Tranne Michele, questi non sanno le basi della teoria e vogliono fare i cantanti?", si legge su X in queste ore.

Le anticipazioni della nona puntata

La verifica di teoria musicale c'è stata prima della registrazione del nono speciale di Amici, infatti Flavia non indossava la maglia rossa della sfida.

Le anticipazioni del web, però, svelano che la cantante è arrivata ultima nella gara di canto della puntata che sarà trasmessa in tv domenica prossima e per questo è finita a rischio eliminazione assieme a Plasma e Alessio.

Nel corso delle riprese di giovedì scorso ci sono stati tre ingressi: la ballerina classica Giorgia, la cantante Elena e il finalista di X Factor 2024 Lorenzo.

Dopo i ritiri di Penelope e Michelle, dunque, la classe ha accolto nuovi talenti e i professori se li stanno contendendo: tutti e tre i ragazzi che hanno ottenuto la maglia da titolare, hanno il "sì" di almeno due docenti e dovranno scegliere chi diventerà il loro tutor.