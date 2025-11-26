Il daytime di Amici che è andato in onda il 26 novembre è stato interamente dedicato alla prima gara inediti della stagione. Il produttore Sixpm ha ascoltato e valutato i brani di tutti i cantanti della classe, e i voti che ha dato hanno generato una classifica. Riccardo ha conquistato il primo posto con la sua romantica ballad, mentre Plasma e Opi sono risultati gli unici insufficienti del gruppo.

Le decisioni del produttore Sixpm

Il 28 novembre usciranno gli inediti dei ragazzi di Amici, quindi il daytime odierno è servito per promuovere i brani a poche ore dalla loro pubblicazione su tutte le piattaforme digitali.

Gli allievi si sono esibiti davanti al produttore Sixpm, che ha espresso giudizi e dato consigli prima di stilare una classifica delle canzoni che ha preferito.

Nella casetta è stato svelato il risultato della prima gara della stagione e, a sorpresa, a vincerla è stato Riccardo.

Il talento del team Zerbi è arrivato primo grazie a una ballad romantica e struggente (voto 8 per lui), mentre la medaglia d'argento è andata a Flavia (7,5). A completare il podio al termine di questa competizione interna, è stata Valentina (voto 7) con il pezzo scritto per lei da Angelina Mango.

I brani che non hanno convinto

Quarto posto a pari merito per Michele e Gard (voto 6,5), mentre Angie si è classificata quinta con 6.

Il produttore Sixpm ha dato solo due insufficienze in questa gara, e sono state quella a Plasma (5,5) e Opi (5).

Questa è la classifica della gara inediti giudicata da Sixpm! #Amici25 pic.twitter.com/dgr4C4j51e — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 26, 2025

Gli inediti dei due cantanti di Amici appena citati non hanno convinto molto il giudice, che infatti li ha messi penultimo e ultimo nella sua personale graduatoria.

All'allievo di Anna Pettinelli, inoltre, l'esperto ha consigliato di stare più attento all'intonazione perché nell'esibizione sarebbe incappato in diverse stonature.

Il parere dei fan sui social

Il risultato della prima gara inediti di Amici, ha convinto in parte i telespettatori.

"Questa classifica è terribile", "Ma il giudice aveva le orecchie tappate?", "Opi ha l'inedito migliore e lo mette ultimo?", "Questa classifica va bene solo se viene vista dal basso verso l'alto", "La canzone di Riccardo è talmente vecchia che potrebbe cantarla anche Gianni Morandi, impossibile che è piaciuta a un produttore come Sixpm", "Riccardo è raccomandato, non c'è un'altra spiegazione", "Ha ragione, i brani di Opi e Plasma sembrano già sentiti", "Gard doveva stare più in alto", "Ma questo produttore è davvero competente? Perché ho forti dubbi", "Gard e Valentina sono i miglior, ma sappiamo già che si fermeranno a ridosso del podio perché hanno già stabilito chi vincerà", si legge su X mercoledì 26 novembre.