La 25esima edizione di Amici è iniziata da poco più di un mese, ma molti fan sembrano avere già le idee chiare sui titolari della classe. Al termine della sesta puntata, sui social sono apparse tante critiche nei confronti dei cantanti della scuola: un parere condiviso da parecchi utenti di X, è che il livello di quest'anno sarebbe bassissimo soprattutto nel canto e che i concorrenti di X Factor sarebbero di un'altra categoria.

Il bilancio sulla classe dopo un mese

La puntata di Amici che è andata in onda il 2 novembre ha offerto nuovi spunti di discussione ai telespettatori, soprattutto sulla preparazione dei titolari della scuola.

Molti fan, infatti, non stanno apprezzando i cantanti della classe e lo fanno presente con commenti piuttosto duri che stanno postando sui social.

Un parere che stanno condividendo in tanti è quello secondo il quale non ci sarebbero talenti veri e propri nel cast di quest'anno, anzi il livello generale sarebbe lontanissimo da quello delle edizioni precedenti.

In rete c'è anche chi ha paragonato gli allievi del talent ai concorrenti di X Factor 2025, e i primi perderebbero il confronto a mani basse.

Le opinioni degli spettatori

I cantanti di Amici 25, dunque, non sono ancora entrati nel cuore della maggior parte dei fan, anzi in questo periodo devono far fronte a pungenti critiche e a paragoni con i protagonisti di X Factor.

"Per me non se ne salva neanche uno quest'anno", "I cantanti di X Factor sono dieci spanne sopra", "Il livello ad Amici è imbarazzante", "Se un solo concorrente di X Factor andasse ad Amici, se li mangerebbe tutti", "Il livello di quest'anno è talmente basso che se entrasse Carmen Di Pietro vincerebbe", "Amici non più una scuola da anni, e il livello si sta abbassando sempre di più", "Questo non è un problema di quest'anno, ma anche di quelli precedenti", "Il canto ad Amici è penoso da anni", "X Factor è meglio di Amici da anni, peccato che dura così poco", si legge su X in questi giorni.

Livello classe di canto: se entrasse lei vincerebbe l'edizione. #Amici25 pic.twitter.com/DhFex68Mb9 — contechristino (@contechristino) November 2, 2025

I titolari della scuola

Ad oggi, 3 novembre, la categoria canto nella scuola di Amici è rappresentata da nove talenti.

Nel team capitanato da Rudy Zerbi ci sono: Riccardo (apprezzatissimo dal pubblico per le sue interpretazioni di brani romantici), Valentina (musicista poliedrica dalla voce e dal look particolari) e Plasma (rapper).

Lorella Cuccarini, invece, sta puntando su: Michele (violoncellista dal carattere deciso), Michelle (popolare su TikTok ed ex partecipante de Il collegio) e Angie (entrata una settimana fa al posto di Frasa).

Anna Pettinelli, infine, sta seguendo: Gard (talento timido ma in crescita), Flavia (voce decisa) e Opi (cantautore dall'animo romantico).