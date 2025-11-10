La settima puntata di Amici ha offerto nuovi spunti di discussione ai fan, soprattutto a quelli che non stanno apprezzando particolarmente i cantanti di questa edizione. Sui social, infatti, in molti si sono esposti per dirsi stufi delle interpretazioni di Riccardo (si dice sempre uguali dall'inizio dell'anno scolastico) e anche delle performance poco incisive di Michelle, secondo molti non meritevole di rimanere nella classe.

I giudizi degli spettatori su Riccardo

Nel corso della puntata di Amici del 9 novembre, Riccardo ha eseguito la cover de Il mondo e ha convinto le giudici (Ornella Vanoni gli ha dato 10 come voto) e il pubblico presente in studio.

I telespettatori, invece, hanno espresso un parere molto diverso sul cantante del team Zerbi, in particolare sul tipo di brani che interpreta ogni settimana nelle gare.

Un'opinione che ha messo d'accordo tanti utenti di X, è quella secondo la quale il giovane avrebbe cantato solo ballad da quando è entrato nella scuola e nessuno gliel'avrebbe mai fatto notare.

"Lui è bravo, ma canta la stessa canzone da due mesi. Siamo pieni", "Riccardo è sempre uguale, perché continuano a osannarlo?", "Non ha personalità", "Canta bene solo i pezzi classici della musica italiana, e poi?, "Tipico cantante da pianobar con repertorio musica anni '80", "Manca un'identità", "Non lo stanno facendo crescere", sono i pensieri di alcuni fan del talent sull'alunno di Rudy Zerbi.

Bocciatura per Michelle dai social

Un'altra allieva di Amici che continua a non convincere la maggior parte dei fan è Michelle.

Dopo aver ascoltato la versione della ragazza di Chiamo io chiami tu di Gaia, molti utenti di X hanno espresso giudizi piuttosto severi sulla titolare della scuola.

"Lei distrugge tutti i brani che fa, incredibile", "Quest'esibizione di Michelle è al pari di quella di Antonella Fiordelisi a Tale a quale show", "Facciamo entrare qualcuno di più bravo di lei, si può ancora rimediare all'errore di averla fatta entrare", "Michelle è in sfida, speriamo in un verdetto giusto stavolta", sono alcuni dei commenti che sono apparsi sui social durante la settima puntata del talent.

Maria De Filippi difende Opi

Oltre a Michelle, anche Opi è finito in sfida al termine dell'ultima puntata di Amici e Anna Pettinelli non l'ha presa bene.

L'insegnante si è detta dispiaciuta del fatto che il suo allievo non starebbe ottenendo i risultati sperati, per questo ha deciso di prendersi un po' di tempo per decidere come muoversi.

"Lo difendi da un mese, perché ora parli di eliminazione?", ha chiesto Maria De Filippi un po' a sorpresa.

La professoressa ha subito chiarito che non intende mandare a casa il suo alunno, ma sta riflettendo su alcuni provvedimenti che potrebbe prendere per il suo ennesimo ultimo posto in classifica nella gara di canto.