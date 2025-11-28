Notizia di poche ore fa è che Isobel Kinnear ha lasciato il corpo di ballo di Amici per una nuova avventura professionale. Dagospia ha anticipato che la danzatrice professionista è stata scelta come valletta della nuova edizione di Caduta libera, in partenza su Canale 5 il 7 dicembre. Per poter affiancare Max Giusti nel game show, la ragazza ha rinunciato al ruolo che ha ricoperto nel talent negli ultimi anni, quello di "spalla" degli allievi nelle coreografie.

Perché Isobel ha lasciato Amici

Al termine della puntata di Amici che è stata registrata il 27 novembre, è trapelata un'anticipazione che ha spiazzato i fan: Isobel ha lasciato il corpo di ballo per poter intraprendere una nuova avventura professionale.

Nel corso delle riprese del talent, però, Maria De Filippi non ha svelato qual è la sfida che la ragazza ha deciso di accettare in questo periodo.

Stando a quello che si legge sul web in queste ore, la ballerina di origini australiane sarà la valletta di un programma che debutterà su Canale 5 il 7 dicembre, Caduta libera.

Il game show tornerà dopo una lunga pausa e con un nuovo conduttore, Max Giusti: ad affiancarlo sarà proprio l'ex allieva che negli ultimi anni ha accompagnato i ragazzi della scuola nelle coreografie del pomeridiano e del serale.

Ieri avevamo annunciato che Isobel lascerà #Amici25 per una nuova avventura.



La nuova avventura? Sarà la valletta di Max Giusti in “Caduta libera” a partire dal 7 Dicembre. https://t.co/eakWKaFUHw pic.twitter.com/eNsTtBka2c — AMICI NEWS (@amicii_news) November 28, 2025

La perplessità dei fan sui social

La notizia del passaggio di Isobel da Amici a Caduta libera ha sorpreso molti fan, soprattutto quelli che pensavano che la giovane avesse accantonato il ruolo di professionista in tv per dedicarsi solo alla danza.

"Ma che farà? A Caduta libera non c'è mai stata una valletta", "Lei ha sempre detto che il suo sogno era quello di diventare come Lorella Cuccarini, quindi ci sta", "E io che pensavo che avesse finalmente deciso di fare qualche esperienza di ballo seria", "Speravo andasse all'estero per ballare", "Come rovinarsi la carriera per amore della lucina rossa", "Wow, che salto di qualità", "Che pena", "Come sprecare un talento", "Forse era meglio rimanere lì e sponsorizzare un thé", "Isobel è più di questo, ma perché?", "Che brutta fine", si legge su X in queste ore.

Da allieva a professionista in pochi mesi

Non è la prima volta che Isobel viene criticata per le sue scelte professionali: dopo essersi classificata seconda nell'edizione di Amici alla quale ha partecipato (quella vinta da Mattia Zenzola), la ragazza ha ricevuto tante proposte di lavoro in Italia e all'estero, ma ha scelto di restare nel talent come professionista.

Negli ultimi due anni la giovane ha fatto parte del corpo di ballo del programma del quale è stata allieva e ha prestato il volto e la voce per sponsorizzare alcuni marchi legati al format.

Oggi Isobel ha voluto mettersi alla prova accettando il ruolo di valletta di Caduta libera, e in rete c'è già chi pensa che potrebbe avere lo stesso successo che sta ottenendo Samira a La ruota della fortuna.