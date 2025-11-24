Domenica scorsa Maria De Filippi non ha gradito diverse cose che sono successe nello studio di Amici, e l'ha detto apertamente. La presentatrice si è schierata dalla parte di Pierpaolo mentre la maestra Alessandra Celentano lo criticava, e poi ha rimproverato gli allievi che hanno scelto di mandare in sfida Paola e non Emiliano. Sui social c'è chi è convinto che la padrona di casa del talent avrebbe delle preferenze tra i titolari, e non lo nasconderebbe.

Scintille con la maestra Celentano

Nella puntata di Amici che è andata in onda il 23 novembre non sono mancate le polemiche, soprattutto su alcuni rappresentanti della categoria danza.

Pierpaolo ha ricevuto i complimenti del giudice Sergio Bernal, ma la maestra Celentano è intervenuta subito per contraddire il collega e per ricordare che l'allievo avrebbe molte carenze tecniche.

Maria De Filippi si è intromessa nella discussione, ha preso le parti dell'allievo ed è arrivata al punto di battibeccare con la professoressa della scuola pur di portare avanti il proprio pensiero.

Secondo la conduttrice, il ragazzo meriterebbe la maglia da titolare e l'insegnante esagererebbe nel criticarlo tutte le settimane.

La strigliata della presentatrice

La conduttrice di Amici si è esposta anche dopo che gli allievi hanno deciso di mandare in sfida Paola e non Emiliano (erano penultimi nella classifica della gara di ballo), e li ha accusati di essere poco sensibili.

"Lei è in lacrime da una settimana per la sfida e voi non votate per Emiliano, che non avrebbe nessun problema a farla perché è bravo?", ha detto Maria De Filippi verso la fine della nona puntata.

Hanno scelto loro questo nuovo regolamento di far votare chi arriva nelle ultime posizioni e non gli va bene quello che scelgono i ragazzi... #amici25 — Nicolò Facchini (@nikofakko) November 23, 2025

Secondo la presentatrice i ragazzi avrebbero dovuto tutelare la compagna di classe che aveva appena superato una sfida difficile (all'inizio dello speciale in onda il 23 novembre), puntando tutto sul 16enne che è considerato uno dei talenti più forti di questa edizione.

Rudy Zerbi ha dato ragione alla padrona di casa e ha spronato Emiliano a offrirsi volontario per la sfida che ci sarà la prossima settimana.

L'alunno ha tentennato un po' e poi si è proposto, ma la decisione finale verrà presa nella casetta.

Le critiche sul web

Sui social c'è chi non ha apprezzato il comportamento di Maria De Filippi nell'ultima puntata di Amici che è andata in onda, soprattutto quello che ha avuto quando ha difeso Pierpaolo e Paola.

"I soliti favoritismi, non ne posso più", "In questo programma più cercano di nascondere i favoritismi e di mascherare il pongo, e più li evidenziano in tutto e per tutto", "Hanno scelto loro questo nuovo regolamento di far votare i ragazzi che arrivano agli ultimi posti in classifica e poi non gli va bene chi votano, mah", si legge su X in queste ore.