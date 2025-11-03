Il daytime di Amici andato in onda il 3 novembre è stato dedicato in gran parte a Opi e ai giudizi espressi da quattro esperti di musica su di lui. Linus, Antonio Dikele Distefano e Canova hanno bocciato le esibizioni dell’allievo che hanno ascoltato, dando ragione a Rudy Zerbi sul fatto che non meriterebbe il banco. Anna Pettinelli, però, non si è lasciata convincere da questi pareri e ha riconfermato il cantante nella sua squadra.

Le opinioni di Linus e di altri esperti sul titolare

Rudy Zerbi l'aveva anticipato nel corso della sesta puntata di Amici che avrebbe chiesto ad alcuni esperti se secondo loro Opi merita la maglia da titolare.

Subito dopo lo speciale andato in onda il 2 novembre, il professore ha contattato quattro esponenti del mondo della musica, facendo ascoltare loro due esibizioni dell'allievo, una in italiano e una in inglese.

Successivamente, il docente della scuola ha convocato il ragazzo e Anna Pettinelli in studio, facendo ascoltare loro i giudizi che aveva appena ricevuto tramite il cellulare.

Se il giornalista Andrea Laffranchi è stato più indulgente sostenendo che forse i brani non erano adatti alla vocalità del giovane, Linus, Canova e Antonio Dikele Distefano l'hanno bocciato in modo abbastanza netto: il direttore di Radio Deejay, in particolare, ha affermato che per lui Opi è un "no".

Nessun ripensamento da parte della professoressa

I giudizi negativi di tre dei quattro esperti di musica che Zerbi ha contattato, però, non hanno smosso minimamente Anna Pettinelli.

Dopo aver battibeccato un po' con il collega, ha rassicurato il suo allievo dicendogli: "Nessuno di loro ha detto che va cacciato, è qui proprio per migliorare. Non mi interessa se tu pensi che debba tornare a casa, per me resta".

La docente della scuola ha dato fiducia al cantante che ha scelto nel corso della prima puntata di quest'edizione di Amici e nel quale sembra credere molto.

Il battibecco con Michelle

Quello che è successo in studio è stato mostrato anche ai ragazzi nella casetta, e alcuni di loro hanno invitato Opi a ragionare sui giudizi negativi che ha ricevuto da tre esperti.

Il cantante, però, è sembrato molto sicuro di sé e della crescita che può fare all'interno della scuola, quindi si è infastidito quando qualcuno ha provato a sostenere il contrario.

Michelle, ad esempio, ha cercato di consigliargli una riflessione un po' più profonda su quello che è successo, ma lui le ha risposto male ed è nato un piccolo battibecco.

Opi, visibilmente nervoso, ha sfogato la sua rabbia lanciando una bottiglietta a terra e allontanandosi dagli altri.