Il futuro di Opi nella scuola di Amici è a rischio, ma non sarà una sfida a decidere se il ragazzo continuerà il percorso oppure no. Dopo l'ultima puntata, infatti, il cantante ha incontrato Anna Pettinelli e ha provato a spiegarle perché meriterebbe di rimanere nella classe: per cercare di salvarsi dall'eliminazione, inoltre, il giovane ha proposto alla produzione di poter fare un esame con tutti e tre i professori della sua categoria.

La mossa di Opi per salvarsi dall'eliminazione

Il daytime di Amici che è andato in onda questo martedì 11 novembre, ha mostrato la reazione di Opi all'ennesimo ultimo posto nella gara di canto.

Il ragazzo si è detto dispiaciuto per questo risultato negativo e deluso dall'improvviso cambio di rotta della sua insegnante: "Fino ad una settimana fa mi difendeva a spada tratta, ora dice che prenderà provvedimenti. Io penso di non aver cantato peggio di altre volte, cos'è cambiato?".

Tra il titolare e Anna Pettinelli c'è stato un confronto in sala prove, e lei ha ribadito che non sa se riconfermarlo nella sua squadra: "L'unica idea che mi viene è quella di sospendere la tua sfida, ma siamo messi davvero male".

A questo punto il giovane ha fatto una controproposta alla docente e alla produzione del talent: un esame da "dentro o fuori" davanti a tutti e tre i professori di canto.

Le opinioni degli spettatori

La produzione di Amici ha accettato la proposta di Opi, che dunque avrà una settimana di tempo per preparare due cover che eseguirà davanti ai tre prof della sua categoria per convincerli che merita di restare nella scuola.

La mossa dell'allievo ha un po' stupito i fan, anche perché è stato lui a scegliere come cercare di salvarsi dall'eliminazione che Zerbi propone da almeno due puntate.

"In questo programma sono proprio diabolici quando vogliono tenere qualcuno", "Praticamente decide lui cosa si fa, ottimo", "Non sanno più cosa inventarsi per non farlo andare a casa", "Anna Pettinelli difende Opi dalle critiche di Rudy Zerbi, però poi lo mette in dubbio. Dove sta la coerenza?", si legge su X l'11 novembre.

Il verdetto nella prossima registrazione

Il futuro di Opi ad Amici si deciderà tra pochi giorni, per la precisione nel corso della registrazione di giovedì 13 novembre.

Il cantante cercherà di convincere Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi che merita di continuare a studiare nella scuola e lo farà cantando due brani scelti da lui.

Assodato il fatto che il professore vuole l'allievo fuori da diverse settimane, lui dovrà provare a conquistare soprattutto le altre due insegnanti della sua categoria, in particolare Lorella che fino ad ora è rimasta neutrale nella diatriba tra Zerbi e Pettinelli.