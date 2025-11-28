Il 28 novembre, a mezzanotte, sono stati pubblicati gli inediti dei ragazzi di Amici e sul web sono già disponibili gli ascolti che hanno ottenuto nelle prime ore. Come ha riportato la pagina X di Amici News, il brano con più streaming è quello di Angie (1.396 ascolti), mentre non hanno raggiunto neppure mille ascolti i pezzi di Gard, Michele e Flavia.

I numeri delle canzoni degli allievi

A due mesi dall'inizio dell'edizione 2025/2026 di Amici, sono stati pubblicati gli inediti dei titolari della categoria canto.

Da meno di 24 ore, i fan possono ascoltare e comprare i brani che i ragazzi hanno scelto per esordire sul mercato discografico e sul web si possono trovare i dati del loro debutto.

In testa alla classifica delle canzoni degli allievi di quest'anno c'è Poco poco di Angie (1.396 ascolti in meno di un giorno), davanti a Prima di adesso di Riccardo solo per 6 ascolti di differenza (1.388 per lui).

Terzo posto per Perdere te di Plasma (1.309), quarto per Fahrenheit di Opi (1.031) e quinto per Meglio di Valentina (1.013).

Non hanno raggiunto neppure mille ascolti i pezzi di Gard (Inferno), Michele (Leggerezza d'amore) e Flavia (Qualcosa di grande).

🔴 PRE-DEBUTTI inediti #Amici25



Poco Poco: 1.396

Prima di adesso: 1.388

Perdere te: 1.309

Fahrenheit: 1.031

Meglio: 1.013

Inferno: <1.000

Leggerezza d'amore: <1.000

Qualcosa di Grande: <1.000 — AMICI NEWS (@amicii_news) November 28, 2025

Le opinioni dei fan sui social

Con il passare dei giorni, e con la promozione in tv e in radio, gli ascolti dovrebbero aumentare, ma i numeri del pre-debutto degli inediti sembrano non entusiasmare i fan di Amici.

"Super flop, e penso che siamo tutti d'accordo su questa cosa", "A confronto l’inedito di eroCaddeo – concorrente di X Factor 2025 – è un capolavoro", "Che flop", "Anche su iTunes stanno andando molto male", "Peggio dello scorso anno", "Praticamente non li ascolta nessuno", "Il flop era nell'aria", si legge su X.

Sempre sui social, però, c'è chi è convinto che le cose miglioreranno e che bisogna dare tempo ai ragazzi di farsi conoscere.

"Date il giusto tempo", "Io sto ascoltando Leggerezza d'amore da stamattina", "Non è passato nemmeno un giorno, un attimo", hanno commentato alcuni utenti.

Le anticipazioni della puntata in onda il 30 novembre

Gli allievi di Amici eseguiranno i loro inediti anche nella puntata in onda domenica 30 novembre (registrata giovedì 27).

Carlo Verdone e Stash saranno i giudici della gara di canto, e i voti più alti li daranno a Valentina, Riccardo e Plasma.

Le canzoni che convinceranno meno, invece, saranno quelle di Angie e Michele: i due titolari andranno in sfida insieme ai ballerini Anna e Alessio.

Nel corso dello speciale, inoltre, Maria De Filippi annuncerà che Isobel non sarà più professionista della trasmissione: la ragazza sarà valletta di Caduta libera dal 7 dicembre.