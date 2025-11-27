Sono passate diverse settimane da quando ad Amici Alessandra Celentano ha mandato via Tommaso, un suo allievo. Nel corso della puntata che è stata registrata il 27 novembre, Eleonora Abbagnato ha svelato che il ballerino è stato scelto per lo spettacolo de Lo schiaccianoci: l'ex titolare si esibirà al Teatro dell'Opera di Roma e sui social c'è chi ha gioito per questa sua rivincita dopo la cacciata dal talent di Canale 5.

La novità annunciata in studio

La decima puntata di Amici andrà in onda il 30 novembre ma è stata registrata oggi, giovedì 27.

Tra le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese, c'è anche quella sulla bella opportunità che ha avuto un ex allievo della scuola dopo l'eliminazione.

Eleonora Abbagnato, che ha giudicato la gara di ballo, ha annunciato che l'ex titolare Tommaso parteciperà allo spettacolo Lo schiaccianoci che si terrà al Teatro dell'Opera di Roma dal 17 dicembre.

Tommaso, eliminato da qualche settimana dalla Celentano, sarà presente allo spettacolo dello schiaccianoci al teatro dell’Opera.



Ad annunciarlo è stata Eleonora Abbagnato nella registrazione di oggi.#Amici25 pic.twitter.com/xSazvbLU0J — AMICI NEWS (@amicii_news) November 27, 2025

Il ragazzo che è stato cacciato da Alessandra Celentano dopo un mese di programma, dunque, ha avuto la sua rivincita: un contratto di lavoro con un'importante compagnia di danza.

Il parere dei fan sui social

La notizia che Tommaso ballerà al Teatro dell'Opera di Roma, ha reso felici i fan di Amici che non hanno mai compreso perché la maestra Celentano l'abbia mandato via dopo un solo mese.

"A questo punto lo ha eliminato perché sapeva che avrebbe avuto un proposta lavorativa", "L'ha mandato via per questo, è palese ormai", "Che imbarazzo per il programma", "Lui è una stella, è giusto così", "Magari gliel'ha trovato lei questo lavoro, in passato l'ha fatto con Rita dopo averla eliminata a metà percorso", "Penso anch'io che l'ha cacciato perché sapeva che l'avrebbero preso a lavorare lì", si legge su X il 27 novembre.

Gli spoiler della prossima puntata

Nel corso della registrazione di Amici del 27 novembre, però, sono accadute molte altre cose.

Le anticipazioni del web svelano che nessun allievo è stato eliminato, ma quattro titolari sono finiti in sfida: Angie e Michele per il canto, Alessio e Anna per il ballo.

I cantanti hanno partecipato ad una gara inediti giudicata da Carlo Verdone e Stash, e Valentina è stata quella che ha convinto di più (con il brano scritto per lei da Angelina Mango).

Nella danza, invece, Eleonora Abbagnato è rimasta colpita dalla performance di Emiliano, il 16enne che in settimana si è proposto per la sfida dopo vari tentennamenti.

Alla decima puntata non ha partecipato la nuova arrivata Giorgia, assente in studio per ragioni che non sono state rivelate.

Maria De Filippi, infine, ha annunciato che Isobel ha accettato una nuova sfida professionale e per un po' di tempo non sarà nel corpo di ballo del talent.