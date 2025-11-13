Il 13 novembre negli studi di Amici sono accadute alcune cose un po' sorprendenti. Le anticipazioni dell'ottava puntata, riportate da SuperGuida Tv, svelano che Anna Pettinelli è stata l'unica insegnante a valutare insufficiente l'esame di Opi. La docente ha bocciato l'allievo della sua squadra, che però è rimasto grazie ai giudizi positivi di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Alle riprese odierne non ha partecipato Paola, la ballerina del team Peparini, che avrebbe dovuto affrontare una sfida decisiva per il suo futuro nella scuola.

Verdetto inatteso per Opi

Giovedì 13 novembre è stata registrata l'ottava puntata di Amici 25, e le anticipazioni del web svelano che l'esame di Opi non è andato come molti fan si aspettavano.

L'allievo si è presentato davanti alla commissione di canto e ha interpretato due cover (una di Emma Marrone e una di Ligabue), poi i tre professori si sono espressi sul suo futuro nella scuola.

A sorpresa, l'unica a bocciare il titolare è stata la sua insegnante Anna Pettinelli: secondo la speaker radiofonica, infatti, entrambe le performance dell'alunno sarebbero state insufficienti, infatti le ha valutate con voti dal 5 al 5,5.

A salvare Opi dall'eliminazione, dunque, sono stati gli altri due docenti di canto: Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini hanno apprezzato l'impegno del ragazzo e gli hanno dato la possibilità di rimanere per continuare a studiare.

Piccola rettifica: ad Opi non tutti hanno dato la sufficienza. Proprio Anna Pettinelli ha dato 5 nella prima e 5,5 nella seconda. #Amici25



News completa di @SuperGuidaTV: https://t.co/vyw0qfoonW 👈🏻 — AMICI NEWS (@amicii_news) November 13, 2025

Gli esiti delle sfide

Il 13 novembre si sarebbero dovute svolgere due sfide, invece soltanto Maria Rosaria si è confrontata con un talento esterno e l'ha battuto.

Paola, infatti, non ha partecipato alla registrazione dell'ottava puntata di Amici e non si conoscono i motivi della sua assenza in studio.

A rischio eliminazione, invece, sono finiti Michelle, Riccardo (che si è offerto al posto di Flavia), Pierpaolo e di nuovo la latinista Maria Rosaria.

I dubbi dei fan su Anna Pettinelli

La notizia che Anna Pettinelli ha bocciato il suo allievo Opi ha lasciato senza parole i fan di Amici.

"Ma come?", "Il colmo proprio", "Praticamente ha ricevuto una sufficienza dagli altri professori e non dalla sua, assurdo", "Lei lo ha difeso fino a una settimana fa, e ora lo boccia?", "Anna Pettinelli sempre più incoerente", "Secondo me quest'anno Anna non ci sta capendo niente", si legge su X al termine della registrazione del 13 novembre.

In realtà, l'insegnante aveva espresso qualche dubbio sul rendimento del suo alunno già dopo il settimo speciale: di fronte all'ennesimo ultimo posto in classifica di Opi, infatti, la docente aveva detto che non poteva ignorare un risultato così negativo e che avrebbe preso provvedimenti nei giorni successivi.