Si è conclusa la registrazione del settimo speciale di Amici, la puntata che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica 9 novembre. Le anticipazioni di SuperGuida Tv svelano che dopo le gare sono andati in sfida Paola e Pierpaolo per il ballo, Michelle e Opi per il canto. Il ragazzo, inoltre, ha saputo che la sua insegnante Anna Pettinelli prenderà provvedimenti per il suo ultimo posto in classifica. Emiliano, che era in stand-by da due settimane, ha ripreso la maglia da titolare per volere di Alessandra Celentano.

I talenti a rischio eliminazione

Nel corso delle riprese che si sono svolte il 6 novembre, quattro allievi di Amici sono finiti in sfida.

I ballerini che hanno convinto meno la giudice Virna Toppi sono stati Paola e Pierpaolo, mentre nel canto non hanno brillato Michelle e Opi.

Quest'ultimo, però, ha anche dovuto fare i conti con le critiche di Rudy Zerbi e con "l'avvertimento" della sua professoressa: visto che si è classificato ultimo nella gara della settima puntata, Anna Pettinelli ha anticipato che prenderà provvedimenti perché non è contenta dei risultati che sta ottenendo.

Dopo circa due settimane, Emiliano è rientrato nel gruppo dei titolari: la maestra Celentano ha deciso di premiare l'impegno del suo allievo restituendogli la maglia che gli aveva tolto.

L'esito delle tre sfide del giorno

La registrazione della settima puntata di Amici si è aperta con la sfida di Maria Rosaria: la giudice Francesca Tocca ha osservato e valutato due esibizioni e poi ha deciso di riconfermare la titolare della scuola.

Anche Flavia ha avuto la meglio sulla sua avversaria, così come Angie: il faccia a faccia tra la cantante di Lorella Cuccarini e la sua sfidante, però, sarà trasmesso all'inizio della prossima settimana.

Un compito per Riccardo

Dopo le gare di canto e di ballo, Lorella Cuccarini ha chiesto di poter verificare un compito che ha assegnato durante la settimana a Riccardo.

Le anticipazioni svelano che l'insegnante ha promosso l'interpretazione del ragazzo con il brano Comunque andare, una canzone un po' più movimentata rispetto a quelle che lui esegue solitamente.

Ornella Vanoni ha apprezzato molto la vocalità dell'alunno di Rudy Zerbi, tant'è che gli ha dato 10.

Le performance che hanno convinto di più i giudici, però, sono state quelle di Valentina nel canto (prima in classifica con la sua versione di Man! I Feel Like a Woman!) ed Emiliano nel ballo.

Durante la puntata, inoltre, Plasma ha ricevuto una sorpresa: ha avuto la possibilità di parlare con la madre che era collegata con lo studio