Si sono concluse le riprese dello speciale di Amici in onda domenica 30 novembre e le anticipazioni di SuperGuida Tv svelano che Emanuel Lo ha bocciato Maria Rosaria e Anna dopo aver visto le coreografie che aveva assegnato loro in settimana per metterle alla prova. Anche Opi ha affrontato un nuovo esame su richiesta di Rudy Zerbi e a valutarlo è stato un giudice esterno.

I compiti della decima puntata

Nel corso della registrazione di Amici del 27 novembre non ci sono state eliminazioni, ma diversi allievi sono finiti a rischio o sotto esame.

Opi è stato chiamato davanti alla commissione e ha dovuto cantare due brani su richiesta di Rudy Zerbi.

Un giudice esterno ha ascoltato e valutato le esibizioni del titolare, ma il professore ci ha tenuto a precisare che ha proposto questo compito per dimostrare che le canzoni che Anna Pettinelli assegna all'alunno non sarebbero adatte a lui e gli starebbero compromettendo il percorso nella scuola.

Emanuel Lo, invece, ha dato un'insufficienza sia a Maria Rosaria che ad Anna. Secondo il maestro di hip-hop, entrambe le ballerine non avrebbero superato le prove alle quali le ha sottoposte per verificare il loro miglioramento.

I quattro titolari in maglia rossa

Le gare della decima puntata di Amici sono state giudicate da Carlo Verdone e Stash per il canto, Eleonora Abbagnato per la danza.

I cantanti si sono confrontati sui loro nuovi inediti: Valentina ha conquistato tutti con il brano scritto per lei da Angelina Mango, mentre Michele e Angie sono finiti in fondo alla classifica e hanno dovuto indossare la maglia rossa della sfida.

Nel ballo, invece, Emiliano ha ricevuto il voto più alto (dopo aver vinto la sfida all'inizio della puntata) e a rischio sono finiti Anna e Alessio.

La nuova allieva assente

Tra le anticipazioni c'è anche quella dell'assenza in studio di una nuova alunna della classe.

Giorgia, che ha ottenuto la maglia da titolare la settimana scorsa, non era presente e nessuno ha spiegato il perché.

Durante la votazione per la scelta degli allievi che dovranno affrontare la sfida nella prossima puntata, i professori sono intervenuti perché i cantanti non riuscivano a mettersi d'accordo: il voto di Rudy Zerbi è stato decisivo per Angie, che tra qualche giorno dovrà affrontare un talento esterno.

Gli ospiti musicali del decimo speciale, infine, sono stati Mr Rain e Donatella Rettore (alcuni professionisti del cast hanno accompagnato l'esibizione della cantante).