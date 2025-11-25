Il giorno di Amici del 25 novembre è iniziato con la presentazione di tre nuovi allievi della classe: i professori hanno ammesso la ballerina Giorgia ei cantanti Elena e Lorenzo, che ora dovranno decidere chi li seguirà nel percorso. La produzione, poi, ha accettato l'autocandidatura di Emiliano per la sfida della prossima puntata: il titolare ha indossato la maglia rossa, ma anche Paola è rimasta a rischio eliminazione.

Le new entry nel cast

Dopo giorni d'attesa, i fan di Amici hanno potuto vedere le esibizioni di tre ragazzi che i professori hanno individuato ai casting durante la settimana.

Nel corso del daily che è andato in onda il 25 novembre, infatti, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini hanno detto "sì" a Lorenzo , già noto per la sua partecipazione a X Factor nel 2024 (si è classificato quarto in finale).

La ballerina classica Giorgia , invece, è stata ritenuta idonea da tutti e tre i docenti della categoria che rappresenta, quindi ora sarà lei a scegliere chi diventerà il suo tutor.

La cantante Elena , infine, è entrata nella scuola per volontà di Anna Pettinelli ed è andata ad aggiungersi alla squadra nella quale ci sono Opi, Gard e Flavia.

La scelta di Emiliano dopo lo speciale

La puntata di Amici di domenica scorsa si è conclusa con Emiliano che si proponeva per la sfida al posto di Paola , ma solo dopo averci pensato a lungo e dopo essere stato rimproverato dalla conduttrice e dai professori.

Una volta tornato in casetta, l'allievo ha pianto e si è scusato con la compagna di classe se ci ha messo tanto ad autocandidarsi, ma ha ammesso che ha paura di uscire e questo l'ha frenato.

Paola ha chiarito che non si sarebbe tolta la maglia rossa per nessun motivo, così Emiliano ha chiesto alla produzione di poter fare la sfida insieme all'amica: questa proposta è stata accettata, quindi nei prossimi giorni entrambi i titolari dovranno confrontarsi con talenti esterni per riconfermarsi nel cast.

Paola ed Emiliano entrambi in sfida.#Amici25 — AMICI NEWS (@amicii_news) November 25, 2025

Un volto già noto nella scuola

Tornando alle tre new entry, da diversi giorni i fan di Amici sanno che uno di loro ha già partecipato a un talent meno di un anno fa.

Lorenzo Salvetti era nel team capitanato da Achille Lauro nell'edizione 2024 di X Factor, e il suo percorso è durato fino all'ultima puntata.

Il giovane cantante non è riuscito a vincere l'edizione della quale è stato protagonista, e forse anche per questo motivo ha deciso di rimettersi subito in gioco facendo i provini per la trasmissione di Canale 5.

Nei prossimi giorni si scoprirà se il nuovo titolare della scuola sceglierà Lorella Cuccarini o Anna Pettinelli come insegnante di riferimento, ovvero colei che gli assegnerà i brani e cercherà di valorizzare il suo talento in vista della fase serale.