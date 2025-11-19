Il daytime di Amici che è andato in onda il 19 novembre è stato interamente dedicato a Maria Rosaria e alle difficoltà che sta riscontrando nella scuola. Dopo aver visto le lezioni dell'allieva con Samantha Togni, la sua sfida con un talento esterno e la reazione che ha avuto ad un messaggio della mamma, i fan si sono esposti sui social per dirsi stufi dello spazio che viene dato alla ballerina a discapito di tutti gli altri titolari.

Una puntata sulla latinista della classe

Tra i fan di Amici c'è un po' di malcontento per lo spazio che gli autori continuano a dare a Maria Rosaria nel diurno: la puntata del 19 novembre, ad esempio, è stata interamente dedicata alla ballerina del team Celentano e alle emozioni che ha vissuto in questi giorni nella scuola.

Per oltre mezz'ora, dunque, gli spettatori di Canale 5 hanno assistito alle lezioni dell'allieva con Samantha Togni, ai suoi sfoghi nella casetta, alla sfida che ha fatto in studio e alla sorpresa che ha ricevuto dalla mamma dopo la vittoria.

A far storcere il naso a parte del pubblico, però, è il fatto che non è la prima volta che nei diurni si parla della latinista, anzi quasi ogni giorni viene mostrato qualcosa del suo percorso nel talent show.

Maria Rosaria é bravissima, bellissima, dolcissima, spero che arrivi in finale, ma…

Le critiche degli utenti di X

Al termine del daily di Amici del 19 novembre, alcuni fan hanno deciso di esporsi sui social per lamentarsi del fatto che si darebbe troppo spazio a Maria Rosaria a discapito di tutto il resto della classe.

"Maria Rosaria è brava, bella, dolce e arriva in finale, ma un intero diurno su di lei non è un pochino troppo? ", "Ormai si parla solo di una persona", "Tutta quest'attenzione che stanno dando al latinoamericano mi ha stufato", "Quest'anno nei diurni si vedono solo Maria Rosaria, Opi e Alex, gli altri non pervenuti", "Ma basta, è davvero imbarazzante fare diurno solo su questa ballerina", "L'abbiamo capito che è protetta e volete farla diventare un caso umano", "Ma perché gli altri non si vedono mai?", si legge su X in queste ore.

In arrivo una nuova registrazione

Giovedì 20 novembre si registrerà una nuova puntata di Amici, la nona dell'edizione 2025/2026.

Maria Rosaria ha fatto la sua sfida durante la settimana, quindi saranno Riccardo, Pierpaolo e Paola a confrontarsi con talenti esterni nel corso delle riprese dello speciale che sarà trasmesso in tv domenica prossima.

I titolari affronteranno nuove gare di canto e di ballo, e i peggiori secondi i giudici indosseranno la maglia rossa.

I fan sono curiosi di sapere se Opi e Anna Pettinelli riusciranno a trovare un punto d'incontro dopo le tensioni degli ultimi giorni, anche se c'è chi è convinto che prima o poi l'allievo chiederà di cambiare squadra.